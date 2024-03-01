Росія запустила "шахеди" з південного напрямку. Ситуація ввечері 1 березня

Про загрозу "шахедів" Повітряні сили повідомили о 21:58. Тоді над Запорізькою областю зафіксували групу БПЛА, які рухались на північ.

О 22:26 ПС повідомляли про "шахеди" на Дніпропетровщині, вони рухались до Дніпра та Новомосковська. Ударні БПЛА також фіксували на Запоріжжі.

Станом на 22:44 відомо про групу "шахедів" на півночі Дніпропетровщини - рухається у північно-західному напрямку. "Шахеди" на сході Дніпропетровщини – курсом на Харківщину.

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