Зеленський анонсував удари по "найуразливіших місцях ворога"

Про це Зеленський повідомив в telegram.

Вказано, що під час наради з Головкомом Сирським, начальником Генштабу Анатолієм Баргилевичем, міністром оборони Рустемом Умєровим, головою СБУ Василем Малюком, начальником ГУР МО Кирилом Будановим і заступником Головнокомандувача ЗСУ, відповідальним за напрямок безпілотних систем, Вадимом Сухаревським, обговорили удари по ворогу.

"Визначили найуразливіші місця ворога, ті, де ми можемо завдати йому найбільшої шкоди. І будемо завдавати. Що більше російська держава втрачатиме і що більшою буде ціна її агресії, то ближчим буде справедливе завершення цієї війни", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Зеленський заслухав доповідь від Сирського щодо ситуації на Авдіївському напрямку та на інших ключових ділянках фронту. Було узгоджено подальші дії.

Також президент провів нараду з представниками Кабміну, ОПК та інших відомств щодо виробництва високотехнологічних дронів для проведення цих та майбутніх операцій.

"В Україні є така зброя, але вона повинна ставати далекобійнішою, масовішою та потужнішою. Визначили відповідні завдання та терміни. Жоден російський теракт не повинен залишатися без відповіді", - додав він.