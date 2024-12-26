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"Як вполювати український БПЛА на живця": бійці ССО оприлюднили 2 частину нотатків вбитого солдата КНДР на Курщині

Катерина Єсікова
26 грудня, 2024 четвер
10:14
Війна з Росією

Бійці ССО розшифрували дописи вбитого північнокорейського військового у Курській області РФ, у якому йшлося про те, як вполювати український безпілотник на живця

Зміст

Про це повідомляє командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

Зазначається, що у своєму нотатнику рядовий Гьонг Хонг Джонг, коли ще був живий, розписав тактику зі збиття БПЛА та схованки від української артилерії. 

"Наразі невідомо, чи то автентична північнокорейська тактика, чи то їх так навчили росіяни. Але ця тактика використовує живу приманку", - йдеться у дописі. 

Українським силам вдалося розшифрувати дописи північнокорейського окупанта: "Як ліквідувати дрон. Під час виявлення дрона потрібно створити трійку (3 людини), водночас той, хто приманює дрон, тримає дистанцію 7 метрів, а ті, хто стріляють, - 10-12 метрів. Якщо той, хто приманює - стоятиме, дрон теж зупинить свій рух. У цей момент той, хто стріляє - ліквідує (дрон)".

Крім цього, у нотатках йшлося про те, як уникнути зони обстрілу артилерії: "У разі потрапляння в зону обстрілу, призначивши пункт наступного збору (групи), потрібно розходитися на малі групи й виходити з зони обстрілу. Інший спосіб: оскільки артилерія не стріляє в одну й ту саму точку, можна сховатися в точці (попереднього) влучання, а потім виходити із зони обстрілу".

Командування Сил спеціальних операцій зауважило, що українські бійці продовжують знищувати сили КНДР на Курщині.

  • На Курщині оператори Сил спеціальних операцій виявили нотатник у одного з загиблих бійців КНДР. Першу частину читайте за посиланням!
Теги:
Новини
КНДР
російська армія
ЗСУ
ССО
Військові новини
Курськ
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