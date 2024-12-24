Бійці ССО оприлюднили нотатки одного з вбитих солдатів КНДР на Курщині

Про це йдеться на Facebook-сторінці ССО.

У нотатнику його автор – Гьонг Хонг Джонг – вітає іншого солдата Сонг Джі Мьонга (Йонга) з днем народження.

"Я покинувши мою батьківщину, перебуваючи на території Росії, вітаю мого найкращого друга та армійського брата Сонг Джі Мьонга (Йонга) з днем народження і бажаю здоров'я, 9 грудня 2024 року", – йдеться в записі.

Українські спецпризначенці зазначили, що це перший розшифрований запис з трофейного нотатника. Триває переклад інших записів рядового.

"Коли хочеш привітати друга, але замість вечірки – автомат та окоп на чужій землі, а свічки на торті замінили на український свинець калібру 5.56", – додали в ССО.