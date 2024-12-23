У ССО показали документи, які Росія видає військовим з КНДР, аби приховати їхню присутність на фронті
Росія намагається приховати присутність на полі бою військових із Північної Кореї, видаючи їм несправжні документи
Про це повідомили у телеграм-каналі Сил спеціальних операцій.
Оператори ССО, які працюють на Курщині, знищили там іще трьох військових з КНДР і заволоділи їхніми документами.
Це військові квитки, на яких немає всіх печаток і фотографій. Імена й по батькові їхніх власників подані на російський манер, а місцем народження вказано Республіку Тува. Цивільними професіями військових вказано "зварювальник", "покрівельник" тощо.
Тим часом підписи власників зроблені корейською мовою, що свідчить про реальне походження цих солдатів.
"За розшифрованими даними, справжні імена знищених північнокорейців Бан Гук Джин, Лі Де Хьюк та Чо Чьол Хо. Вони ж за російськими документами Кім Кан Солат Альбєртавіч, Донгнк Джан Суроповіч та Бєлєк Аганак Кап-ооловіч", – зазначили в ССО.
Українські військові наголосили, що цей випадок ще раз підтверджує: Росія вдається до будь-яких методів, аби применшити свої втрати на полі бою та приховати іноземну присутність.
- Про те, як росіяни намагаються приховати інформацію про загиблих бійців КНДР, залучених до війни проти України, на пресконференції в Брюсселі розповідав президент України Володимир Зеленський.
- Тим часом за даними Південної Кореї, оприлюдненими 19 грудня, щонайменше 100 північнокорейських військових, які воюють на боці Росії, загинули. Ще 1000 отримали поранення в боях з українськими захисниками в Курській області.
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