У ССО показали документи, які Росія видає військовим з КНДР, аби приховати їхню присутність на фронті 

Про це повідомили у телеграм-каналі Сил спеціальних операцій.

Оператори ССО, які працюють на Курщині, знищили там іще трьох військових з КНДР і заволоділи їхніми документами.

Це військові квитки, на яких немає всіх печаток і фотографій. Імена й по батькові їхніх власників подані на російський манер, а місцем народження вказано Республіку Тува. Цивільними професіями військових вказано "зварювальник", "покрівельник" тощо.

Тим часом підписи власників зроблені корейською мовою, що свідчить про реальне походження цих солдатів.

"За розшифрованими даними, справжні імена знищених північнокорейців Бан Гук Джин, Лі Де Хьюк та Чо Чьол Хо. Вони ж за російськими документами Кім Кан Солат Альбєртавіч, Донгнк Джан Суроповіч та Бєлєк Аганак Кап-ооловіч", – зазначили в ССО.

Українські військові наголосили, що цей випадок ще раз підтверджує: Росія вдається до будь-яких методів, аби применшити свої втрати на полі бою та приховати іноземну присутність.