Щонайменше 100 загиблих на Курщині: розвідка Південної Кореї назвала втрати бійців КНДР

Про це повідомляє член парламенту Південної Кореї Лі Сонг Квон, пише Reuters.

За його словами, північнокорейські військові зазнають великих втрат, оскільки вони не мають досвіду ведення бойових дій за допомогою безпілотників, а також не орієнтуються у місцевості.

Посадовець пояснив, що розбіжність в оцінці кількості вбитих військових із даними американського військового чиновника, який назвав кілька сотень жертв, пояснюється відносно консервативним аналізом Національної розвідувальної служби.

"Було повідомлення про щонайменше 100 загиблих, а кількість поранених наближається до 1000", - заявив Лі Сонг Квон.

Він додав, що є ознаки того, що КНДР готується до додаткового розгортання сил, в тому числі розвіддані лідера країни Кім Чен Ина, який спостерігає за навчанням.