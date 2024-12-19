Щонайменше 100 загиблих на Курщині: розвідка Південної Кореї назвала втрати бійців КНДР
Щонайменше 100 північнокорейських військових, які воюють на боці Росії, загинули. Ще 1000 отримали поранення в боях з українськими захисниками в Курській області
Про це повідомляє член парламенту Південної Кореї Лі Сонг Квон, пише Reuters.
За його словами, північнокорейські військові зазнають великих втрат, оскільки вони не мають досвіду ведення бойових дій за допомогою безпілотників, а також не орієнтуються у місцевості.
Посадовець пояснив, що розбіжність в оцінці кількості вбитих військових із даними американського військового чиновника, який назвав кілька сотень жертв, пояснюється відносно консервативним аналізом Національної розвідувальної служби.
"Було повідомлення про щонайменше 100 загиблих, а кількість поранених наближається до 1000", - заявив Лі Сонг Квон.
Він додав, що є ознаки того, що КНДР готується до додаткового розгортання сил, в тому числі розвіддані лідера країни Кім Чен Ина, який спостерігає за навчанням.
- Служба безпеки перехопила розмови російських окупантів, які свідчать про великі втрати північнокорейських військових у Курській області.
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