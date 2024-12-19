Зеленський про убитих військових КНДР: їх знаходять із паспортами РФ, росіяни спалюють їм обличчя
Президент України Володимир Зеленський розповів про те, як росіяни намагаються приховати інформацію про загиблих бійців КНДР, залучених до війни проти України
Про це Зеленський сказав на пресконференції в Брюсселі.
Він зазначив, що наразі українські спецслужби фіксують 12 тисяч військових КНДР, залучених у війну РФ проти України.
"Що стосується полонених (бійців КНДР, – ред.) – поки що не було. Але в нас є фотографії та відео з вбитими північнокорейськими солдатами. Знаходять їх практично всіх з російськими паспортами, з документами Російської Федерації. Все це зафіксовано", – сказав Зеленський.
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Глава держави також додав, що є фото та відео, на яких видно, що росіяни спалюють обличчя загиблим північнокорейським військовим для того, щоб їх не можна було впізнати.
"Те саме, що вони робили зі своїми військовими, вони їх повністю спалювали. А кого не спалювали, то залишали на землі гнити. А тут вони спалюють обличчя. Ми все це фіксуємо, це бачимо", – сказав президент.
- За даними Південної Кореї, щонайменше 100 північнокорейських військових, які воюють на боці Росії, загинули. Ще 1000 отримали поранення в боях з українськими захисниками в Курській області.
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