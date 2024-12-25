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З початку доби на фронті відбулося 128 боєзіткнень: на Покровському напрямку ворог 35 разів атакував українські позиції

Катерина Ганжа
25 грудня, 2024 середа
16:33
Війна з Росією ЗСУ

Від початку доби 25 грудня на російсько-українському фронті зафіксували 128 бойових зіткнень. Ворог 35 разів атакував українські позиції на Покровському напрямку

Зміст

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні станом на 16:00. 

Зазначається, що окупанти продовжують застосовувати авіацію, зокрема скидають КАБи.

"Загарбники не припиняють застосовувати артилерію по територіях областей, що межують з ворогом. Під ворожими обстрілами опинилися райони населених пунктів Баранівка, Зарічне, Прогрес, Степок, Гірки Сумської області; Костобобрів Чернігівської області", - додали у Генштабі. 

Ситуація на основних напрямках 

На Харківському напрямку відбулося одне бойове зіткнення з російськими загарбниками в районі Вовчанська. 

П’ять штурмових дій зафіксовано поблизу Дворічної, Піщаного, Колісниківки та Лозової на Куп’янському напрямку, три з цих боєзіткнень тривають дотепер. 

На Лиманському напрямку ворог атакує в районах Новоєгорівки, Копанок, Зеленого Гаю, Макіївки, Тернів, Ямполівки, Серебрянського лісу та в напрямку Дружелюбівки. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже 19 боєзіткнень, з яких три тривають. 

На Сіверському напрямку українські воїни відбили одну атаку противника в районі Білогорівки. 

На Краматорському напрямку Сили оборони відбивали чотири ворожі спроби просунутись вперед поблизу Ступочок, наразі продовжується одне боєзіткнення. 

На Торецькому напрямку противник шість разів атакував позиції наших військ в районах населених пунктів Торецьк та Щербинівка. Три боєзіткнення тривають дотепер.

На Покровському напрямку сьогодні ворог 35 разів атакував позиції українських захисників в районах населених пунктів Зелене Поле, Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Покровськ, Новий Труд, Зелене та Новотроїцьке, сім боєзіткнень продовжуються. 

На Курахівському напрямку наші оборонці відбивали 14 атак в районах населених пунктів Петропавлівка, Слов’янка, Ясенове, Курахове та Дачне. Українські захисники вже відбили сім ворожих штурмів. Сім боїв ще тривають. 

На Времівському напрямку зупинено 17 штурмів противника поблизу Костянтинопольського, Янтарного, Костянтинополя, Розливу, Велекої Новосілки, Новосілки, Благодатного та Времівки, ще вісім штурмів продовжуються до цього часу. 

На Оріхівському напрямку українські оборонці успішно відбили дві спроби противника просунутись вперед в напрямку Новоданилівки. 

Шістнадцять бойових зіткнень зафіксовано сьогодні на Курському напрямку, вісім боєзіткнень досі тривають. Крім того, ворог здійснив 266 артилерійських обстрілів. 

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках з початку доби ворог активних дій не проводив. 

  • Протягом минулої доби бойових дій на фронті Сили оборони України ліквідували ще 1600 російських військових та понад 100 одиниць ворожої техніки й озброєння.
Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
Краматорськ
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Торецьк
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