Життєствердність та реальність Різдва
За добу російська армія втратила 1600 військових
Протягом минулої доби бойових дій на фронті Сили оборони України ліквідували ще 1600 російських військових та понад 100 одиниць ворожої техніки й озброєння
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Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.12.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 779 320 (+1600) осіб,
- танків ‒ 9628 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19 923 (+8) од,
- артилерійських систем – 21 333 (+10) од,
- РСЗВ – 1256 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1030 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20 908 (+74),
- крилаті ракети ‒ 2948 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 32 117 (+31) од,
- спеціальна техніка ‒ 3667 (+0) од.
Дані уточнюються.
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