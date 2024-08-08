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Укроборонпром уперше увійшов до топ-50 провідних світових виробників озброєнь

Олена Будько
8 серпня, 2024 четвер
06:57
Світ

Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" зайняло 49-те місце в рейтингу TOP 100 Defense Companies 2024, до якого входять провідні всесвітні виробники озброєнь

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Про це повідомили на facebook-сторінці Укроборонпрому.

Укроборонпром на 16 пунктів поліпшив свій результат, порівняно з 2022 роком, коли посів 65-те місце. Виторг від реалізації військової продукції у 2023 році проти 2022 року зріс на 72% – до $2,2 млрд. Тож товариство визначене як компанія, що має найшвидші темпи зростання за цим показником серед 100 провідних світових виробників озброєння.

Фото: facebook.com/ukroboronprom


"Звичайно, жоден рейтинг не є нашою ціллю сьогодні, і спричинений цей бурхливий розвиток, на жаль, критичною необхідністю. Ціль усієї української оборонки одна — виробляти якомога більше зброї для Сил оборони, виробляти її якнайшвидше та максимально якісно, адаптуватися та модернізуватися щохвилини, щоб зберегти життя наших воїнів та зробити усіх росіян, які вторглися на нашу землю, хорошими росіянами. Швидко, якісно та ефективно, – зауважив у telegram міністр із питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін. – Втім, дивлячись на цей рейтинг, ми бачимо: після перемоги саме оборонка стане одним з найважливіших експортних напрямків нашої економіки. Саме Україна стане новим арсеналом вільного світу".

Державний концерн "Укроборонпром", правонаступником якого з червня 2023 року є АТ "УОП", входить до рейтингового списку TOP 100 Defense Companies з 2015 року. Попередній найкращий результат – 62-ге місце у 2017 році.

Цьогорічний рейтинг очолює американська компанія Lockheed Martin, що спеціалізується на авіабудуванні, авіакосмічній техніці, суднобудуванні, автоматизації поштових служб та аеропортовій логістиці.

На другому місці - китайський державний аерокосмічний і оборонний конгломерат Корпорація авіаційної промисловості Китаю (Aviation Industry Corporation of China)

На третій сходинці - американська Northrop Grumman Corporation - військово-промислова компанія, що працює в галузі електроніки та інформаційних технологій, суднобудуванні, авіакосмічній галузі.

Фото: people.defensenews.com

  • 9 липня Укроборонпром відкрив своє перше іноземне представництво - у столиці США Вашингтоні

Теги:
Україна
зброя
Технології
Війна з Росією
Укроборонпром
Військові новини
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