Укроборонпром відкрив перше закордонне представництво у США
Укроборонпром у вівторок, 9 липня, відкрив своє перше іноземне представництво. Воно працюватиме у столиці США - Вашингтоні
Про це повідомляє Укроборонпром.
Представництво у США працюватиме за трьома ключовими напрямками: взаємодія з бізнесом та експертними організаціями, співпраця з державними органами та оборонними організаціями, а також підтримка проєктів підприємств Укроборонпрому в США та країнах-партнерах.
"Наразі українські компанії вже мають ряд принципових домовленостей з американськими колегами. Наявність представництва Укроборонпрому в США дасть змогу пришвидшити їх реалізацію та посилити інтеграцію української оборонки до оборонно-промислової бази НАТО", - зазначив міністр стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.
Йдеться про пошук інвестицій та потенційних військово-технічних партнерів у США, а також оцінку новітніх технологій та інноваційних розробок тощо.
"Ми зацікавлені у поглибленні співпраці з американськими зброярами, яка сприяє трансферу технологій, розвитку спільних проєктів і залученню інвестицій. Це можуть бути напрямки боєприпасів, систем протиповітряної та протиракетної оборони, РЕБ тощо", - розповів гендиректор Укроборонпрому Герман Сметанін.
- У червні в Україні запрацював спільний виробничий цех Укроборонпрому і Rheinmetall: у ньому ремонтуватимуть, а надалі і вироблятимуть бронетехніку.
- Також у лютому АТ "Українська оборонна промисловість" підписало угоду про співпрацю з провідною німецькою компанією Dynamit Nobel Defence.
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