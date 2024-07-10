Укроборонпром відкрив перше закордонне представництво у США

Про це повідомляє Укроборонпром.

Представництво у США працюватиме за трьома ключовими напрямками: взаємодія з бізнесом та експертними організаціями, співпраця з державними органами та оборонними організаціями, а також підтримка проєктів підприємств Укроборонпрому в США та країнах-партнерах.

"Наразі українські компанії вже мають ряд принципових домовленостей з американськими колегами. Наявність представництва Укроборонпрому в США дасть змогу пришвидшити їх реалізацію та посилити інтеграцію української оборонки до оборонно-промислової бази НАТО", - зазначив міністр стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.

Йдеться про пошук інвестицій та потенційних військово-технічних партнерів у США, а також оцінку новітніх технологій та інноваційних розробок тощо.

"Ми зацікавлені у поглибленні співпраці з американськими зброярами, яка сприяє трансферу технологій, розвитку спільних проєктів і залученню інвестицій. Це можуть бути напрямки боєприпасів, систем протиповітряної та протиракетної оборони, РЕБ тощо", - розповів гендиректор Укроборонпрому Герман Сметанін.