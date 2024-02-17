Укроборонпром підписав угоду про співпрацю з Dynamit Nobel Defence

Про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому в Telegram.

"Укроборонпром продовжує розширювати географію міжнародних партнерств з провідними глобальними компаніями. 17 лютого 2024 року Товариство підписало Меморандум з одним із лідерів глобальної зброярської спільноти – Dynamit Nobel Defence", - йдеться у повідомленні.

Генеральний директор Укроборонпрому Герман Сметанін наголосив на важливості такого партнерства для посилення оборонних потужностей України на війні з Росією та "побудови Арсеналу вільного світу".

Довідково: Dynamit Nobel Defence GmbH (DND) – німецький виробник озброєнь, дочірнє підприємство ізраїльської компанії "Rafael". Компанія була заснована у 1865 році Альфредом Нобелем.

Фото: АТ "Українська оборонна промисловість"

Що відомо про АТ "Українська оборонна промисловість"

29 червня було офіційно припинено діяльність державного концерну "Укроборонпром". Натомість утворено акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість". Його очолив Герман Сметанін. Нова структура повністю належить державі.

В уряді казали, що трансформація Укроборонпрому має відкрити шлях до трансферу новітніх технологій, створення спільних підприємств з іноземними партнерами, залучення інвестицій, а також поглибленого державно-приватного партнерства. Також це має підвищити загальну ефективність державного сектору ОПК України, який має особливе значення під час війни з російськими окупантами.

16 січня 2024 року головою наглядової ради Акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість" було обрано Давіда Ломджарію, який є представником держави від Міністерства оборони України.