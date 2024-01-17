Наглядову раду Укроборонпрому очолив Давід Ломджарія

Про це пише "Укроборонпром".

"16 січня 2024 року головою наглядової ради Акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість" було обрано Давіда Ломджарію, який є представником держави від Міністерства оборони України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед основних функцій голови наглядової ради: скликання засідання, організація плану роботи ради та контроль його виконання, утворення комітетів і координація їх діяльності, підготовка річного звіту наглядової ради та інші повноваження, передбачені Статутом Товариства та положенням про наглядову раду.

Довідка. Давід Ломджарія з лютого 2022 року є членом наглядової ради АТ "Укрзалізниця", де зробив чималий внесок у реалізацію реформи корпоративного управління, зокрема забезпечення прозорості діяльності, впровадження практик відповідального ведення бізнесу та підзвітності.

Давід Ломджарія має більш ніж 25-річний досвід успішної роботи з компаніями зі списку Fortune 500 та великими міжнародними фінансовими установами.

Що відомо про АТ "Українська оборонна промисловість"

29 червня було офіційно припинено діяльність державного концерну "Укроборонпром". Натомість утворено акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість". Його очолив Герман Сметанін. Нова структура повністю належить державі.

В уряді казали, що трансформація Укроборонпрому має відкрити шлях до трансферу новітніх технологій, створення спільних підприємств з іноземними партнерами, залучення інвестицій, а також поглибленого державно-приватного партнерства. Також це має підвищити загальну ефективність державного сектору ОПК України, який має особливе значення під час війни з російськими окупантами.