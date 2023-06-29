В Україні ліквідували Укроборонпром. Створено нову структуру
В Україні офіційно припинено діяльність державного концерну "Укроборонпром". Натомість утворено акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість"
Про це повідомив міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін у своєму Telegram.
За його словами, перетворення держконцерну на акціонерне товариство – лише перший крок.
"Наступний крок — переведення штату, передача майна та подальші трасформаційні процеси. Далі — формування Наглядової ради відповідно до стандартів OECD", - написав чиновник.
Відомо, що нове акціонерне товариство повністю належатиме державі. Трансформація Укроборонпрому має відкрити шлях до трансферу новітніх технологій, створення спільних підприємств з іноземними партнерами, залучення інвестицій, а також поглибленого державно-приватного партнерства.
Також це має підвищити загальну ефективність державного сектору ОПК України, який має особливе значення під час війни з російськими окупантами.
- 27 червня президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення генерального директора Державного концерну "Укроборонпром" Юрія Гусєва. Тоді Камишін, коментуючи його відставку, зазначив, що попереду Укроборонпром чекають "залізні зміни та суттєве посилення".
- Новим головою концерну став 31-річний Герман Сметанін. Він родом із Харкова і здобув фах інженера-конструктора колісно-гусеничних транспортних засобів.
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