В Україні ліквідували Укроборонпром. Створено нову структуру

Про це повідомив міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін у своєму Telegram.

За його словами, перетворення держконцерну на акціонерне товариство – лише перший крок.

"Наступний крок — переведення штату, передача майна та подальші трасформаційні процеси. Далі — формування Наглядової ради відповідно до стандартів OECD", - написав чиновник.

Відомо, що нове акціонерне товариство повністю належатиме державі. Трансформація Укроборонпрому має відкрити шлях до трансферу новітніх технологій, створення спільних підприємств з іноземними партнерами, залучення інвестицій, а також поглибленого державно-приватного партнерства.

Також це має підвищити загальну ефективність державного сектору ОПК України, який має особливе значення під час війни з російськими окупантами.