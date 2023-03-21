Держконцерн "Укроборонпром" перетворюють на АТ, Шмигаль назвав це "реформою, яку готували тривалий час"
21 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про перетворення Державного концерну "Укроборонпром" в Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість"
Про це інформують в Укроборонпромі.
"Сьогодні уряд розпочинає перетворення державного концерну "Укроборонпром" в акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість". Це не просто зміна вивіски, це реформа, яка готувалася тривалий час ще до початку повномасштабного вторгнення Росії", – сказав на засіданні прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Повідомляється, що це початок перетворення Укроборонпрому на сучасну високотехнологічну оборонну компанію, де 100% акцій належить державі.
Шмигаль наголосив, що необхідно ввести корпоративну модель управління, створити умови для залучення інвестицій у виробництво зброї, техніки та амуніції.
"Ми хочемо побудувати в Україні один із найпотужніших оборонно-промислових комплексів у світі. Це потрібно насамперед для нашої безпеки, але також сприятиме економічному розвитку та відновленню української економіки", – додав український прем'єр-міністр.
Також встановлено капітал – 237 071 тисяча гривень, який формується коштом майна держконцерну "Укроборонпром".
"Це рішення відкриває нові можливості для розвитку ОПК України: трансфер технологій, впровадження стандартів ОЕСР та НАТО, залучення інвестицій, ремонт, обслуговування і створення нових видів озброєння та військової техніки, які наближатимуть нашу перемогу!" – сказав генеральний директор Укроборонпрому Юрій Гусєв.
Нагадаємо, 1 жовтня 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав закон №1630-ІХ закон "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності".
Нині 27 підприємств-учасників Укроборонпрому вже перетворили із державних та/чи казенних на господарські товариства, ще 29 – у процесі.
- За рік початку повномасштабного вторгнення державний концерн "Укроборонпром" виготовив та передав ЗСУ в 5-8 разів більше продукції, ніж у 2021-му.
- Державний концерн "Укроборонпром", який є стратегічним виробником озброєння та військової техніки, розпочав виробництво 125-мм снарядів для танкової гармати.
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