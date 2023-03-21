Про це інформують в Укроборонпромі.

"Сьогодні уряд розпочинає перетворення державного концерну "Укроборонпром" в акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість". Це не просто зміна вивіски, це реформа, яка готувалася тривалий час ще до початку повномасштабного вторгнення Росії", – сказав на засіданні прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Повідомляється, що це початок перетворення Укроборонпрому на сучасну високотехнологічну оборонну компанію, де 100% акцій належить державі.

Шмигаль наголосив, що необхідно ввести корпоративну модель управління, створити умови для залучення інвестицій у виробництво зброї, техніки та амуніції.

"Ми хочемо побудувати в Україні один із найпотужніших оборонно-промислових комплексів у світі. Це потрібно насамперед для нашої безпеки, але також сприятиме економічному розвитку та відновленню української економіки", – додав український прем'єр-міністр.

Також встановлено капітал – 237 071 тисяча гривень, який формується коштом майна держконцерну "Укроборонпром".

"Це рішення відкриває нові можливості для розвитку ОПК України: трансфер технологій, впровадження стандартів ОЕСР та НАТО, залучення інвестицій, ремонт, обслуговування і створення нових видів озброєння та військової техніки, які наближатимуть нашу перемогу!" – сказав генеральний директор Укроборонпрому Юрій Гусєв.

Нагадаємо, 1 жовтня 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав закон №1630-ІХ закон "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності".

Нині 27 підприємств-учасників Укроборонпрому вже перетворили із державних та/чи казенних на господарські товариства, ще 29 – у процесі.