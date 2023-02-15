У 2022-му Укроборонпром виготовив і передав війську в 5-8 разів більше продукції, ніж попереднього року
За рік початку повномасштабного вторгнення державний концерн "Укроборонпром" виготовив та передав ЗСУ в 5-8 разів більше продукції, ніж у 2021-му
Про це заявила речниця Укроборонпрому Наталія Сад в етері медіацентру Україна-Укрінформ.
"Ми поки що говоритимемо дуже розмито про обсяги виробництва. Наприклад, за минулий рік ми змогли виготовити і передати у війська у 5-8 разів більше продукції, ніж це було у так званий довоєнний 2021 рік", - ствердила речниця.
Так, державний концерн не деталізує інформацію про кількість виготовленої продукції, яку спрямували на потреби ЗСУ, з міркувань безпеки:
"Дуже багато хто запитує, чому такий розрив. Бо за певним видом військової техніки і озброєння це у п'ять разів більше, за іншим видом у вісім. Чому ми не називаємо рід техніки? Якщо ми скажемо, що за тим чи іншим напрямом відбулося збільшення виробництва у вісім разів, то спектр підприємств, на які може полетіти ракета, різко звузиться", - додала Наталія Сад.
- Нагадаємо, державний концерн Укроборонпром та одна з країн-членів НАТО почали спільно виробляти міни калібру 120 мм – це перший боєприпаси, виготовлений за такою схемою.
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