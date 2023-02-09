Міни калібру 120 мм: Укроборонпром вперше почав виробляти боєприпаси з країною-членом НАТО
Державний концерн Укроборонпром та одна з країн-членів НАТО почали спільно виробляти міни калібру 120 мм – це перший боєприпаси, виготовлений за такою схемою
Про це повідомила пресслужба концерну.
Міни калібру 120 мм виготовляють за сучасними технологіями. Виробничі потужності розосереджені, зокрема частина розташована в одній з європейських держав.
У концерні зазначили, що ці боєприпаси є першим продуктом спільного виробництва з країною-членом НАТО, а нещодавно з Міноборони України був укладений контракт на постачання цих засобів ураження.
"Цей боєприпас гарантовано вражає ворожу піхоту в радіусі від 25 м до 60 м, а розліт осколків може сягати 250 метрів. Крім цього, 120-мм міна здатна руйнувати інженерні споруди та легкоброньовану техніку", — кажуть в Укроборонпромі.
Загалом 120-мм міномет здатний уражати цілі на відстані до 7 кілометрів, а сучасними боєприпасами — на понад 8 кілометрів.
Так, 120-мм міномет є одним із найбільш розповсюджених в Україні видів артилерійської зброї, яку українські захисники активно використовують проти російських окупантів.
- Нагадаємо, 7 лютого в Укроборонпромі заявили, що перебувають майже на фініші щодо повної лінійки снарядів для артилерії
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