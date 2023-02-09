Про це повідомила пресслужба концерну.

Міни калібру 120 мм виготовляють за сучасними технологіями. Виробничі потужності розосереджені, зокрема частина розташована в одній з європейських держав.

У концерні зазначили, що ці боєприпаси є першим продуктом спільного виробництва з країною-членом НАТО, а нещодавно з Міноборони України був укладений контракт на постачання цих засобів ураження.

"Цей боєприпас гарантовано вражає ворожу піхоту в радіусі від 25 м до 60 м, а розліт осколків може сягати 250 метрів. Крім цього, 120-мм міна здатна руйнувати інженерні споруди та легкоброньовану техніку", — кажуть в Укроборонпромі.

Загалом 120-мм міномет здатний уражати цілі на відстані до 7 кілометрів, а сучасними боєприпасами — на понад 8 кілометрів.

Так, 120-мм міномет є одним із найбільш розповсюджених в Україні видів артилерійської зброї, яку українські захисники активно використовують проти російських окупантів.