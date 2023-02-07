Укроборонпром про виробництво для артилерії: ми майже на фініші щодо повної лінійки снарядів
Укроборонпром на фінальній стадії налагодження виробництва повної лінійки артилерійських снарядів
Про це в ефірі Еспресо заявила речниця державного концерну "Укроборонпром" Наталія Сад.
"Ми продовжуємо працювати у посиленому режимі. Підприємства Укроборонпрому, резервні та дублювальні майданчики, розгорнуті нові, зокрема за кордоном, працюють безперестанку. Ми вивели людей в декілька змін. 24/7 ми працюємо над тим, щоб повертати техніку до боєздатного стану", - розповіла вона.
За словами Сад, робота в основному зосереджена на відновленні військової техніки після тяжких бойових пошкоджень.
"Вона приходить до нас у стані списаного брухту, але наші конструктори, інженери, робітники роблять дива і повертають техніку до війська у повному боєздатному стані. На ремонті та відновленні техніки наша роль не завершується, ми виробляємо, зокрема снаряди. Зараз ми акцентували увагу на 152-мм снарядах для артилерії і 82-мм міні. Є амбіції, ми майже на фініші, щодо повної лінійки артилерійських снарядів", - підсумувала речниця.
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