Новим гендиректором Укроборонпрому став Герман Сметанін
Кабінет Міністрів України затвердив призначення нового голови Державного концерну "Укроборонпром". Ним став Герман Сметанін
Про це повідомив у Telegram міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.
"Кабмін призначив новим гендиректором Укроборонпрому Германа Сметаніна. Молодий прогресивний лідер. Пройшов свій шлях в ОПК від інженера до керівника заводів", - йдеться у повідомленні.
За його словами, перед Сметаніним стоїть три головні задачі:
- Наростити виробництво боєприпасів та військової техніки
- Побудувати в компанії ефективну антикорупційну інфраструктуру
- Трансформувати Укроборонпром
Камишін додав, що від себе обіцяє підтримувати непрості, але важливі рішення та допомагати новому гендиректору "на шляху трансформації найбільшого оборонного підприємства".
- 27 червня президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення генерального директора Державного концерну "Укроборонпром" Юрія Гусєва. Тоді міністр стратегічної промисловості прокоментував відставку Гусєва та зазначив, що попереду Укроборонпром чекають "залізні зміни та суттєве посилення".
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