Про це повідомив у Telegram міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

"Кабмін призначив новим гендиректором Укроборонпрому Германа Сметаніна. Молодий прогресивний лідер. Пройшов свій шлях в ОПК від інженера до керівника заводів", - йдеться у повідомленні.

За його словами, перед Сметаніним стоїть три головні задачі:

Наростити виробництво боєприпасів та військової техніки

Побудувати в компанії ефективну антикорупційну інфраструктуру

Трансформувати Укроборонпром

Камишін додав, що від себе обіцяє підтримувати непрості, але важливі рішення та допомагати новому гендиректору "на шляху трансформації найбільшого оборонного підприємства".