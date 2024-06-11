В Україні запрацював перший спільний цех Rheinmetall та Укроборонпрому із ремонту бронетехніки

Про це повідомив міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

"В Україні запрацював спільний виробничий майданчик Укроборонпрому і Rheinmetall – цех з ремонту та виробництва бронетехніки. Це перший реалізований проєкт в рамках партнерства Укроборонпрому і німецького оборонного гіганта", - йдеться у повідомленні.

За словами Камишіна, запуск спільного цеху дозволить швидше ремонтувати іноземну техніку, а, отже, й швидше повертати її на передову. В майбутньому у цеху також планують виробляти нові зразки броньованої техніки.

Міністр наголосив, що це підтримає не лише ЗСУ, а й українську економіку, оскільки в цеху працюватимуть українські фахівці, під технічним наглядом колег з Німеччини. Таким чином податки будуть сплачуватися в Україні.

"Дякую партнерам за віру в українську оборонку та за послідовність у підтримці", - додав Камишін.