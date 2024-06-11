В Україні запрацював перший спільний цех Rheinmetall та Укроборонпрому із ремонту бронетехніки
В Україні запрацював спільний виробничий цех Укроборонпрому і Rheinmetall: у ньому ремонтуватимуть, а надалі і вироблятимуть бронетехніку
Про це повідомив міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.
"В Україні запрацював спільний виробничий майданчик Укроборонпрому і Rheinmetall – цех з ремонту та виробництва бронетехніки. Це перший реалізований проєкт в рамках партнерства Укроборонпрому і німецького оборонного гіганта", - йдеться у повідомленні.
За словами Камишіна, запуск спільного цеху дозволить швидше ремонтувати іноземну техніку, а, отже, й швидше повертати її на передову. В майбутньому у цеху також планують виробляти нові зразки броньованої техніки.
Міністр наголосив, що це підтримає не лише ЗСУ, а й українську економіку, оскільки в цеху працюватимуть українські фахівці, під технічним наглядом колег з Німеччини. Таким чином податки будуть сплачуватися в Україні.
"Дякую партнерам за віру в українську оборонку та за послідовність у підтримці", - додав Камишін.
- 3 червня Литва підписала угоду з німецьким оборонним концерном Rheinmetall на €180 мільйонів щодо будівництва великого збройного заводу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.27 Купівля 40.27Продаж 40.84
- EUR Купівля 43.43Продаж 44.28
- Актуальне
- Важливе