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В Україні запрацював перший спільний цех Rheinmetall та Укроборонпрому із ремонту бронетехніки

11 червня, 2024 вiвторок
02:51
Війна з Росією перший спільний цех Rheinmetall та Укроборонпрому

В Україні запрацював спільний виробничий цех Укроборонпрому і Rheinmetall: у ньому ремонтуватимуть, а надалі і вироблятимуть бронетехніку

Зміст

Про це повідомив міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

"В Україні запрацював спільний виробничий майданчик Укроборонпрому і Rheinmetall – цех з ремонту та виробництва бронетехніки. Це перший реалізований проєкт в рамках партнерства Укроборонпрому і німецького оборонного гіганта", - йдеться у повідомленні. 

За словами Камишіна, запуск спільного цеху дозволить швидше ремонтувати іноземну техніку, а, отже, й швидше повертати її на передову. В майбутньому у цеху також планують виробляти нові зразки броньованої техніки.

Міністр наголосив, що це підтримає не лише ЗСУ, а й українську економіку, оскільки в цеху працюватимуть українські фахівці, під технічним наглядом колег з Німеччини. Таким чином податки будуть сплачуватися в Україні. 

"Дякую партнерам за віру в українську оборонку та за послідовність у підтримці", - додав Камишін. 

  • 3 червня Литва підписала угоду з німецьким оборонним концерном Rheinmetall на €180 мільйонів щодо будівництва великого збройного заводу. 
Теги:
Світ
Економіка
Україна
Німеччина
Укроборонпром
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