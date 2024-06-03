Німецький концерн Rheinmetall побудує збройний завод у Литві

Про це інформує литовське міністерство економіки та інновацій.

За словами міністерки економіки та інновацій Литви Аушріне Армонайте, будівництво заводу Rheinmetall є "надзвичайно значущим кроком до задоволення нагальних потреб оборони та безпеки країни".

"Це допоможе забезпечити безперебійний доступ до необхідної зброї та боєприпасів, оскільки ми самі вироблятимемо це для захисту Європи. Очікується, що після інвестування понад €180 мільйонів нове виробництво створить щонайменше 150 нових робочих місць", - сказала Армонайте.

Місце інвестиційного проєкту, якому надано статусу "великого", мають оголосити найближчими тижнями. Очікується, що завод вироблятиме десятки тисяч боєприпасів на рік.

Керівник відділу організації міжнародних стратегічних програм Rheinmetall Максиміліан Фроч також високо оцінив те, що Литва обрала саме цей концерн своїм партнером в оборонній промисловості, і що це дозволить зміцнити суверенітет країни в сегменті виробництва боєприпасів.



Зазначається, що з метою забезпечення безпеки країни сейм Литви за ініціативи мінекономіки ухвалив зміни до законів, які створюють більш сприятливі умови для розвитку масштабних проєктів. Інвестори, зокрема Rheinmetall, зможуть скористатися цими положеннями.

Зміни спрощують процедури, пов’язані з плануванням територій, формуванням земельних ділянок та будівництвом. Таким чином створюються умови для того, щоб у найкоротші терміни розпочати діяльність з розвитку оборонної промисловості в Литві.