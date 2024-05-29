Rheinmetall отримав замовлення на сотні тисяч боєприпасів для ППО Skynex від однієї з країн ЄС

Про це повідомили на сайті концерну.

"Європейська країна замовила у Rheinmetall 35-мм боєприпаси AHEAD для системи протиповітряної оборони Skynex... Система Skynex посилює захист збройних сил країни-замовника від загроз з повітря", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вартість контракту становить декілька сотень мільйонів євро. Буде виготовлено шестизначну кількість снарядів.

У компанії не назвали конкретну країну, яка отримає боєприпаси.

У Rheinmetall зазначили, що Skynex базується на гарматній системі ППО і тому особливо підходить для захисту на близьких дистанціях, де керовані ракети не можуть бути ефективними. Крім того, використання програмованих боєприпасів значно дешевше, ніж аналогічні системи на основі керованих ракет. Після пострілу на 35-мм снаряди неможливо вплинути навіть із допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

Фото: Rheinmetall