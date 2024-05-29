Rheinmetall отримав замовлення на сотні тисяч боєприпасів для ППО Skynex від однієї з країн ЄС
Німецький оборонний концерн Rheinmetall отримав замовлення від неназваної європейської країни на сотні тисяч боєприпасів для системи протиповітряної оборони Skynex
Про це повідомили на сайті концерну.
"Європейська країна замовила у Rheinmetall 35-мм боєприпаси AHEAD для системи протиповітряної оборони Skynex... Система Skynex посилює захист збройних сил країни-замовника від загроз з повітря", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вартість контракту становить декілька сотень мільйонів євро. Буде виготовлено шестизначну кількість снарядів.
У компанії не назвали конкретну країну, яка отримає боєприпаси.
У Rheinmetall зазначили, що Skynex базується на гарматній системі ППО і тому особливо підходить для захисту на близьких дистанціях, де керовані ракети не можуть бути ефективними. Крім того, використання програмованих боєприпасів значно дешевше, ніж аналогічні системи на основі керованих ракет. Після пострілу на 35-мм снаряди неможливо вплинути навіть із допомогою засобів радіоелектронної боротьби.
Фото: Rheinmetall
- Наприкінці січня генеральний директор Rheinmetall Italia Алессандро Ерколан заявив, що наприкінці 2023 року в Україну було передано першу батарею ЗРК Skynex, однак у Defense Express назвали цю новину несподіваною, адже вона не збігається з планами поставок.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.33 Купівля 40.33Продаж 40.96
- EUR Купівля 43.72Продаж 44.57
- Актуальне
- Важливе