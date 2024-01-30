Rheinmetall заявила, що Україна отримала батарею ЗРК Skynex, у Defense Express прокоментували
Генеральний директор Rheinmetall Italia Алессандро Ерколан заявив, що наприкінці 2023 року в Україну було передано першу батарею ЗРК Skynex, однак у Defense Express назвали цю новину несподіваною, адже вона не збігається з планами поставок
Про це повідомляє Defense Express.
Поставка цієї батареї, виготовленої компанією Rheinmetall Italia, була оплачена Німеччиною в рамках контракту на 160 мільйонів доларів, який був підписаний у грудні 2022 року. Поставка другої батареї Skynex в Україну за цим контрактом запланована на березень 2024 року.
У виданні зазначили, що згадану новину можна вважати дещо несподіваною, оскільки вона не узгоджується з раніше відомими даними про заплановані поставки в Україну зенітно-ракетних комплексів компанії Skynex.
Згідно з наявною у відкритому доступі інформацією, контракт на поставку двох батарей Skynex був укладений наприкінці 2022 року, загальною вартістю 186 мільйонів доларів. А також, що його оплатив "міжнародний замовник", і був оголошений термін поставки - до 2024 року.
Ймовірно, що до цього часу не всі деталі, пов'язані з питаннями поставок ЗРК Skynex, були у відкритому доступі, звідси й описані незначні розбіжності.
Довідково: Система Skynex призначена для захисту критичної інфраструктури України та знищення ворожих безпілотників типу "Shahed", а також крилатих ракет на малих дальностях. Вона має радар з радіусом дії 50 км, командний пункт і чотири гармати, кожна з яких оснащена електрооптичними датчиками та радаром стеження, які здатні випускати 1000 35-мм снарядів на хвилину, вражаючи ціль на відстані чотирьох кілометрів від неї.
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4 січня Німеччина оголосила про виділення нового пакета військової допомоги для України, до якого увійшли системи ППО, ракети до них, боєприпаси та допоміжна техніка.
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