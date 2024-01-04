SKYNEX, Marder та ракети для ППО: Німеччина надала Україні черговий пакет військової допомоги
Німеччина сьогодні, 4 січня, оголосила про виділення нового пакета військової допомоги для України, до якого увійшли системи ППО, ракети до них, боєприпаси та допоміжна техніка
Про це повідомляється на офіційному сайті Федерального уряду Німеччини.
До пакета увійшли:
- ППО SKYNEX з боєприпасами;
- 2 РЛС TRML-4D:
- 10 БМП Marder;
- Боєприпаси до Leopard 2A6;
- Ракети до ЗРК IRIS-T SLM;
- Ракети до ЗРК Patriot;
- 9080 боєприпасів калібру 155-мм;
- 2 машини для розмінування WISENT;
- 1 танк-мостоукладач Biber;
- 3350 бойових касок;
- 30 систем виявлення дронів;
- 10 наземних оглядових РЛС GO1;
- 10 вантажівок Zetros;
- 3 тягачі 8x8 HX81 та напівпричіп;
- 34 інші транспортні засоби;
- 305 штурмових гвинтівок МК 556;
- 0,75 млн набоїв;
- 1152 зимових маскувальних сіток.
Відзначимо, що з 1 січня 2022 року військова допомога Німеччини для Збройних Сил України сягнула понад 2,7 млрд євро.
- Німеччина засуджує масовані ракетні обстріли України протягом новорічних днів, але постачати ракети Taurus наразі не планує.
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