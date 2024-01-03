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Німеччина засудила російські обстріли України, але ракети Taurus надати не готова

3 січня, 2024 середа
16:22
Світ Німеччина Україна

Речник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт заявив, що його країна все ще не готова надати ракети Taurus попри те, що засуджує нещодавні масовані обстріли України

Про це повідомляє Tagesschau.

"Немає ніякого нового статусу в цьому питанні", — сказав речник німецького уряду, коментуючи ймовірність надання Україні ракет Taurus.

Водночас він наголосив, що масовані російські атаки на цивільну інфраструктуру України є воєнним злочином, який ФРН рішуче засуджує.

Ракети Taurus для України: що відомо

У травні 2023 року стало відомо, що Україна попросила в Німеччини далекобійні ракети.

Наприкінці червня минулого року міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що ФРН не має наміру передавати Україні ці ракети.

У серпні нардеп Чернєв із посиланням на власні джерела повідомив, що у  бундестазі досягли консенсусу щодо передачі Україні ракет Taurus. Водночас німецьке видання Spiegel повідомило, що канцлер Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації у ракети, щоб унеможливити удари Києвом по російській території. Водночас посол України в Німеччині Олексій Макеєв виступив проти обмеження дальності далекобійних ракет Taurus.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наприкінці серпня закликала пришвидшити рішення щодо постачання Україні ракет дальнього радіуса дії, бо кожен день важливий. А в середині вересня німецькі депутати написали листа Шольцу із закликом ухвалити рішення на користь України.

2 січня 2024 року голова комітету бундестагу з питань оборони, представниця Вільної демократичної партії Марі-Агнес Штрак-Циммерманн знову закликала надати ці ракети України.

Довідка: Taurus KEPD 350/150 – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу "повітря-поверхня" для високоточних ударів та ураження високозахищених та заглиблених цілей без заходу ракетоносія в зону ППО противника. Базова модель KEPD-350 має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Маса заправленої – 1360 кг, порожньої – 1080 кг. Гранична дальність польоту – не менше 500 км.

  • У ніч на 29 грудня 2023 року Росія запустила кілька груп "шахедів", які атакували Україну, а під ранок терористи запустили ракети. Окупанти вдарили по багатоповерхівках, навчальних закладах, торговельному центру та пологовому. Відомо про понад 100 поранених та 31 загиблого.
  • Уранці 2 січня російські окупанти вдарили по Україні зі стратегічної авіації. Серія вибухів пролунала в Києві та Харкові. Унаслідок атаки є загиблі та поранені люди, зруйновано будинки. Сили протиповітряної оборони України знищили 72 з 99 російських ракет: серед них були 10 аеробалістичних ракет типу "Кинджал".
Україна
зброя
Німеччина
Війна з Росією
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