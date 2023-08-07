У Бундестазі досягли консенсусу щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus, – нардеп Чернєв
У німецькому Бундестазі досягли консенсусу щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus, які здатні вражати цілі на відстані 500 км
Про це із посиланням на власні джерела повідомив нардеп від "Слуги Народу", заступник голови комітету в питань нацбезпеки й оборони Єгор Чернєв.
За його словами, цими ракетами можна вражати ворожі цілі на півдні тимчасово окупованого Криму.
"Щойно мої друзі з Бундестагу повідомили мені, що ключові парламентські фракції досягли консенсусу щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus. Ці ракети б'ють на 500 км і здатні накривати всі окуповані території, включаючи південний берег Криму", - написав політик.
Він наголосив, що це рішення є результатом тривалої роботи з німецькими парламентарями, щоб сформувати групу підтримки.
Довідка: Taurus KEPD 350/150 – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу "повітря-поверхня" для високоточних ударів та ураження високозахищених та заглиблених цілей без заходу ракетоносія в зону ППО противника. Базова модель KEPD-350 має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Маса заправленої – 1360 кг, порожньої – 1080 кг. Гранична дальність польоту – не менше 500 км.
- У травні стало відомо, що Україна попросила в Німеччини далекобійні ракети.
- Наприкінці червня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що ФРН не має наміру передавати Україні ці ракети.
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