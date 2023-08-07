Про це із посиланням на власні джерела повідомив нардеп від "Слуги Народу", заступник голови комітету в питань нацбезпеки й оборони Єгор Чернєв.

За його словами, цими ракетами можна вражати ворожі цілі на півдні тимчасово окупованого Криму.

"Щойно мої друзі з Бундестагу повідомили мені, що ключові парламентські фракції досягли консенсусу щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus. Ці ракети б'ють на 500 км і здатні накривати всі окуповані території, включаючи південний берег Криму", - написав політик.

Він наголосив, що це рішення є результатом тривалої роботи з німецькими парламентарями, щоб сформувати групу підтримки.

Довідка: Taurus KEPD 350/150 – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу "повітря-поверхня" для високоточних ударів та ураження високозахищених та заглиблених цілей без заходу ракетоносія в зону ППО противника. Базова модель KEPD-350 має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Маса заправленої – 1360 кг, порожньої – 1080 кг. Гранична дальність польоту – не менше 500 км.