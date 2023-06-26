Німеччина не змінила свого рішення щодо постачання Україні далекобійних ракет Taurus, – Пісторіус
Німеччина не змінила свого рішення щодо постачання Україні далекобійних ракет Taurus через побоювання, що їх може бути використано для ударів по території РФ
Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає Bild.
"Щодо зброї великої дальності, я хочу ще раз дуже чітко сказати, що ми все ще займаємо обережну позицію, як і наші американські партнери, до речі", - сказав він.
"На даний момент у нашій оцінці нічого не змінилося", - додав Пісторіус.
Видання зазначає, що уряд ФРН побоюється, що ця зброя може бути випущена по території Росії.
Taurus KEPD 350/150 – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу "повітря-поверхня" для високоточних ударів та ураження високозахищених та заглиблених цілей без заходу ракетоносія в зону ППО противника. Базова модель KEPD-350 має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Маса заправленої – 1360 кг, порожньої – 1080 кг. Гранична дальність польоту – не менше 500 км.
- У травні стало відомо, що Україна попросила в Німеччини далекобійні ракети.
- 5 червня у Німеччині заявили, що не планують передавати такі ракети, але не виключили, що можуть змінити своє рішення з часом.
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