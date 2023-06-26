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Німеччина не змінила свого рішення щодо постачання Україні далекобійних ракет Taurus, – Пісторіус

26 червня, 2023 понедiлок
17:59
Світ Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус

Німеччина не змінила свого рішення щодо постачання Україні далекобійних ракет Taurus через побоювання, що їх може бути використано для ударів по території РФ

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає Bild.

"Щодо зброї великої дальності, я хочу ще раз дуже чітко сказати, що ми все ще займаємо обережну позицію, як і наші американські партнери, до речі", - сказав він.

"На даний момент у нашій оцінці нічого не змінилося", - додав Пісторіус.

Видання зазначає, що уряд ФРН побоюється, що ця зброя може бути випущена по території Росії.

Taurus KEPD 350/150 – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу "повітря-поверхня" для високоточних ударів та ураження високозахищених та заглиблених цілей без заходу ракетоносія в зону ППО противника. Базова модель KEPD-350 має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Маса заправленої – 1360 кг, порожньої – 1080 кг. Гранична дальність польоту – не менше 500 км.

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