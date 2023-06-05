Про це інформує DW з посиланням на міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса.

"Зараз ми перебуваємо у фазі переосмислення і перевіряємо, що можливо і що ми хочемо і можемо зробити. І гадаю, ми визначимося протягом найближчих двох тижнів", – сказав німецький міністр.

Пісторіус заявив, що передача Україні крилатих ракет Taurus у найближчому майбутньому не планується.

Повідомляється, що Німеччина повинна переглянути свою політику за останні десятиліття.

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"Німецьке суспільство, німецька політика дійсно змінили думку. Якби мені два роки тому хтось сказав, що Німеччина поставить важкі озброєння на 3-5 мільярдів євро, я не повірив би", - додав Пісторіус.

Нагадаємо, що 17 травня канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччина не має наміру брати участі у "коаліції винищувачів" для України.

Що відомо про передачу Україні F-16

16 травня лідери Британії та Нідерландів Ріші Сунак та Марк Рютте домовився про створення коаліції винищувачів для України.

У Пентагоні переконані, що передача Україні винищувачів F-16 триватиме кілька місяців.

На зустрічі у "Рамштайн" повідомили, що коаліцію з навчання ЗСУ на F-16 очолять Данія та Нідерланди, а також увійдуть у неї наразі ще чотири країни.

20 травня у Міноборони заявили, що Україна сподівається отримати перші сучасні американські винищувачі F-16 восени 2023 року. Всього країні потрібні 40-50 літаків.

29 травня прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що країна готова підтримувати Україну стільки, скільки це буде необхідно, включно з посиленням ППО та навчанням пілотів F-16.

2 червня президент США Джо Байден сказав, що Штати разом з партнерами будуть співпрацювати для навчання українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, зокрема F-16.

5 червня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що під час контрнаступу, який має розпочатись цього літа, Сили оборони не застосовуватимуть винищувачі F-16.