Про це йшлося під час виступу президента Байдена на церемонії вручення дипломів Академії Повітряних сил у Колорадо, повідомляють на сайті Білого дому.

"Буквально кілька тижнів тому я був із президентом Зеленським у Хіросімі на G7. Я сказав йому, що ми будемо працювати з нашими партнерами, щоб розпочати навчання українських пілотів у Європі на винищувачах четвертого покоління, включно з F-16, щоб Україна могла захистити себе сьогодні та в майбутньому", - заявив лідер США.

Байден відокремив захоплення українським народом і додав, що Штати й надалі підтримуватимуть нашу країну.

"Залізна рішучість українського народу жити у волі ніколи не буде зламана. Вони неймовірні: звичайні жінки та чоловіки, які борються, віддаючи життя за свою країну та свої родини. І підтримка України американським народом не похитнеться. Ми завжди відстоювали демократію. Завжди", - наголосив президент США.

Що відомо про навчання українців на F-16

21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ.

Україна сподівається отримати перші сучасні американські винищувачі F-16 восени 2023 року.

У Пентагоні переконані, що передача Україні винищувачів F-16 триватиме кілька місяців.

На зустрічі у "Рамштайн" повідомили, що коаліцію з навчання ЗСУ на F-16 очолять Данія та Нідерланди, а також увійдуть у неї наразі ще чотири країни.

29 травня прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що країна готова підтримувати Україну стільки, скільки це буде необхідно, включно з посиленням ППО та навчанням пілотів F-16.