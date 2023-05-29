Рютте про чергову атаку на Київ: Нідерланди готові підтримувати Україну від посилення ППО до навчання пілотів F-16
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що країна готова підтримувати Україну стільки, скільки це буде необхідно, включно з посиленням ППО та навчанням пілотів F-16
Про це він написав у twitter.
"Київ знову став об’єктом варварських авіаударів, на щастя, з мінімальними наслідками завдяки ЗРК Patriot. Я щойно розмовляв з президентом Зеленським і повторив, що Нідерланди віддані всілякій підтримці України; від посилення систем протиповітряної оборони до якнайшвидшого початку навчання пілотів F-16", - йдеться у повідомленні.
Рютте наголосив, що підтримка України - це необхідність, а також повідомив, що допомога нашій державі стане основною темою саміту Європейського політичного співтовариства в Кишиневі.
"Допомагати Україні захищатися – це не вибір, це необхідно робити. Нідерланди продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Допомога Україні також буде головним пунктом порядку денного саміту Європейського політичного співтовариства в Кишиневі наступного четверга", - пише Рютте.
- Раніше ЗМІ повідомили, що Нідерланди, імовірно, можуть передати Україні винищувачі F-16 після того, як навчать українських пілотів керувати ними.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.07
Купівля 37.07Продаж 37.59
-
EUR
Купівля 39.98Продаж 40.82
- Актуальне
- Важливе