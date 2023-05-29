Про це він написав у twitter.

"Київ знову став об’єктом варварських авіаударів, на щастя, з мінімальними наслідками завдяки ЗРК Patriot. Я щойно розмовляв з президентом Зеленським і повторив, що Нідерланди віддані всілякій підтримці України; від посилення систем протиповітряної оборони до якнайшвидшого початку навчання пілотів F-16", - йдеться у повідомленні.

Рютте наголосив, що підтримка України - це необхідність, а також повідомив, що допомога нашій державі стане основною темою саміту Європейського політичного співтовариства в Кишиневі.

"Допомагати Україні захищатися – це не вибір, це необхідно робити. Нідерланди продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Допомога Україні також буде головним пунктом порядку денного саміту Європейського політичного співтовариства в Кишиневі наступного четверга", - пише Рютте.