Нідерланди, ймовірно, можуть відправити F-16 в Україну після навчання пілотів, – Bloomberg
Нідерланди, імовірно, можуть передати Україні винищувачі F-16 після того, як навчать українських пілотів керувати ними
Про це пише Bloomberg з посиланням на анонімні джерела.
Зазначається, що протягом останніх тижнів уряд Нідерландів вів переговори з владою США, щоб переконатися, що адміністрація президента Джо Байдена погодить поставку літаків в Україну.
Нідерланди та Данія очолюють коаліцію з підготовки пілотів за підтримки Великої Британії та Бельгії.
За інформацією від анонімного джерела, уряд Нідерландів вже вивчає й обговорює можливі плани розгортання зі своїми союзниками. Хоча уряд Нідерландів висловив готовність допомогти посилити протиповітряну оборону України "якомога швидше", підготовка пілотів, розгортання і логістичне планування можуть зайняти багато місяців.
Наразі Нідерланди мають 42 винищувачі F-16, 24 з яких перебувають на озброєнні голландських збройних сил і не можуть бути передані Україні до середини 2024 року. З решти 18 літаків 12 мали бути продані компанії Draken International, але уряд відклав передачу в грудні без пояснення причин, посилаючись на комерційну таємницю.
Зазначається, що Україна може отримати частину літаків, які мали бути продані, а також частину з 24 літаків від голландських військових наступного року, залежно від графіка підготовки.
Речниця Міноборони Нідерландів заявила, що уряд розгляне питання про можливу поставку F-16 в Україну пізніше. Вона додала, що зараз пріоритетом є підготовка пілотів.
- Нагадаємо, 21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ.
- Україна сподівається отримати перші сучасні американські винищувачі F-16 восени 2023 року.
- У Пентагоні переконані, що передача Україні винищувачів F-16 триватиме кілька місяців.
- На зустрічі у "Рамштайн" повідомили, що коаліцію з навчання ЗСУ на F-16 очолять Данія та Нідерланди і увійдуть у неї наразі ще чотири країни.
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