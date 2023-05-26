Про це пише Bloomberg з посиланням на анонімні джерела.

Зазначається, що протягом останніх тижнів уряд Нідерландів вів переговори з владою США, щоб переконатися, що адміністрація президента Джо Байдена погодить поставку літаків в Україну.

Нідерланди та Данія очолюють коаліцію з підготовки пілотів за підтримки Великої Британії та Бельгії.

За інформацією від анонімного джерела, уряд Нідерландів вже вивчає й обговорює можливі плани розгортання зі своїми союзниками. Хоча уряд Нідерландів висловив готовність допомогти посилити протиповітряну оборону України "якомога швидше", підготовка пілотів, розгортання і логістичне планування можуть зайняти багато місяців.

Наразі Нідерланди мають 42 винищувачі F-16, 24 з яких перебувають на озброєнні голландських збройних сил і не можуть бути передані Україні до середини 2024 року. З решти 18 літаків 12 мали бути продані компанії Draken International, але уряд відклав передачу в грудні без пояснення причин, посилаючись на комерційну таємницю.

Зазначається, що Україна може отримати частину літаків, які мали бути продані, а також частину з 24 літаків від голландських військових наступного року, залежно від графіка підготовки.

Речниця Міноборони Нідерландів заявила, що уряд розгляне питання про можливу поставку F-16 в Україну пізніше. Вона додала, що зараз пріоритетом є підготовка пілотів.