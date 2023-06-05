Про це він сказав в інтерв'ю японському виданню NHK.

На питання про винищувачі F-16, які хоче отримати Україна, Резніков відповів, що вони не змінять ситуацію цього літа. Деякі країни Заходу розпочали або планують розпочати підготовку українських пілотів, які керуватимуть цими літаками.

Резніков сказав, що для підготовки льотчиків буде потрібен час, а Україні доведеться також домовитися зі своїми партнерами про підготовку інженерів і технічного персоналу, які зможуть займатися техобслуговуванням і ремонтом цих складних літаків.

За словами міністра оборони, Україна буде готова розмістити F-16 восени чи взимку.