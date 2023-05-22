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Головна Війна з Росією Боррель заявив, що українські пілоти розпочали навчання на F-16, у Повітряних силах уточнили, що підготовка "от-от стартує"
Оновлено

Боррель заявив, що українські пілоти розпочали навчання на F-16, у Повітряних силах уточнили, що підготовка "от-от стартує"

22 травня, 2023 понедiлок
13:11
Війна з Росією F-16

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що українські пілоти розпочали навчання на винищувачах F-16

Про це повідомляє Europa Press

За словами, Борреля, підготовка українських пілотів вже розпочалася. 

"Це перше, що потрібно зробити. Я сподіваюся, що найближчим часом ми зможемо забезпечити Україну цими видами зброї", - сказав Боррель. 

Він додав, що підтримує створення альянсу для постачання Україні бойових літаків F-16 та висловив сподівання, що вони незабаром прибудуть до Києва.

"Це хороша ідея. Добре, що вона виходить з G7 і що вони нарешті вирішили підготувати ґрунт для того, щоб забезпечити Україну потрібними винищувачами", - зазначив Боррель. 

Водночас речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі LIGA.net уточнив, що підготовка ще не розпочалася. 

Відповідаючи на запитання, чи відомі терміни, коли навчання розпочнуться, він зазначив, що вони стартують незабаром.  

"Ні, але от-от", - сказав Ігнат. 

ЄС
G7
Жозеп Боррель
F-16
Військові новини
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