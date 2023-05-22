Боррель заявив, що українські пілоти розпочали навчання на F-16, у Повітряних силах уточнили, що підготовка "от-от стартує"
Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що українські пілоти розпочали навчання на винищувачах F-16
Про це повідомляє Europa Press.
За словами, Борреля, підготовка українських пілотів вже розпочалася.
"Це перше, що потрібно зробити. Я сподіваюся, що найближчим часом ми зможемо забезпечити Україну цими видами зброї", - сказав Боррель.
Він додав, що підтримує створення альянсу для постачання Україні бойових літаків F-16 та висловив сподівання, що вони незабаром прибудуть до Києва.
"Це хороша ідея. Добре, що вона виходить з G7 і що вони нарешті вирішили підготувати ґрунт для того, щоб забезпечити Україну потрібними винищувачами", - зазначив Боррель.
Водночас речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі LIGA.net уточнив, що підготовка ще не розпочалася.
Відповідаючи на запитання, чи відомі терміни, коли навчання розпочнуться, він зазначив, що вони стартують незабаром.
"Ні, але от-от", - сказав Ігнат.
- 21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ.
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