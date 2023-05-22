Про це повідомляє Europa Press.

За словами, Борреля, підготовка українських пілотів вже розпочалася.

"Це перше, що потрібно зробити. Я сподіваюся, що найближчим часом ми зможемо забезпечити Україну цими видами зброї", - сказав Боррель.

Він додав, що підтримує створення альянсу для постачання Україні бойових літаків F-16 та висловив сподівання, що вони незабаром прибудуть до Києва.

"Це хороша ідея. Добре, що вона виходить з G7 і що вони нарешті вирішили підготувати ґрунт для того, щоб забезпечити Україну потрібними винищувачами", - зазначив Боррель.

Водночас речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі LIGA.net уточнив, що підготовка ще не розпочалася.

Відповідаючи на запитання, чи відомі терміни, коли навчання розпочнуться, він зазначив, що вони стартують незабаром.

"Ні, але от-от", - сказав Ігнат.