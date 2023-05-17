Про це повідомляє Tageschau.

На запитання, чи братиме Німеччина участь у міжнародній "коаліції винищувачів", Шольц відповів негативно.

"Питання не таке актуальне, як його ставлять", - сказав Шольц.

Канцлер додав, що Німеччина зосереджується на танках, боєприпасах, створенні дієздатної системи для ремонту військової техніки та протиповітряній обороні.

Шольц також запевнив, що не відчуває тиску на Німеччину в дискусії про постачання Україні винищувачів.

"До нас немає жодних вимог", - сказав Шольц після саміту Ради Європи в Рейк'явіку.