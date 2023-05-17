Німеччина не братиме участі у "коаліції винищувачів" для України, - Шольц
Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччина не має наміру брати участі у "коаліції винищувачів" для України
Про це повідомляє Tageschau.
На запитання, чи братиме Німеччина участь у міжнародній "коаліції винищувачів", Шольц відповів негативно.
"Питання не таке актуальне, як його ставлять", - сказав Шольц.
Канцлер додав, що Німеччина зосереджується на танках, боєприпасах, створенні дієздатної системи для ремонту військової техніки та протиповітряній обороні.
Шольц також запевнив, що не відчуває тиску на Німеччину в дискусії про постачання Україні винищувачів.
"До нас немає жодних вимог", - сказав Шольц після саміту Ради Європи в Рейк'явіку.
- 16 травня лідери Британії та Нідерландів Ріші Сунак та Марк Рютте домовився про створення коаліції винищувачів для України.
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