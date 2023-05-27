Україна попросила Німеччину надати далекобійні ракети Taurus, - ЗМІ

Про це пише "Українська правда" з посиланням на німецькі видання Spiegel та Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Отримання запиту підтвердили у Міноборони ФРН, не уточнивши, на скільки ракет розраховує Київ, повідомляє DW.

За інформацією Spiegel, запит на постачання Taurus надійшов останніми днями, а джерела Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung повідомили, що президент України Володимир Зеленський обговорював можливість постачання німецьких ракет з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Берліні на початку травня.

Крилата ракета Taurus запускається з винищувача та може доставляти 400-кілограмову боєголовку на понад 500 кілометрів. Ракета вважається ефективною зброєю проти захищених цілей, таких як командні бункери або склади боєприпасів. Ракета Taurus є німецьким аналогом британської Storm Shadow.