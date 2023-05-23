У німецькій опозиції виступили за передачу Україні далекобійних ракет Taurus

Про це інформує RND.

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Німеччина має передати Україні далекобійні ракети Taurus із радіусом дії до 400-500 кілометрів.

Як розповів журналістам ракетний експерт з Університету Осло Фабіан Гоффманн, РФ не має коштів для того, щоб перехоплювати крилаті ракети типу Storm Shadows, які Україна вже отримала від Німеччини. Щоправда, щоби змінити хід війни, Україні потрібно багато таких ракет.

"Партнери України тепер мають піти ва-банк і надати Україні все, що вона може використовувати у загальновійськових боях і що допустимо з міжнародного права", - сказав представник німецької ХДС та полковник у відставці Родеріх Кізеветтер.

На його думку, більше не повинно бути жодних червоних ліній - Україна має отримати всі ті озброєння, які використовує НАТО. Кізеветтер сказав, що в Німеччині небагато таких ракет, проте буде раціональніше, щоб їх використали проти російських окупантів ЗСУ. Він зазначив, що Берлін замовив близько 600 ракет Taurus, однак у робочому стані лише 150.

За його словами, Україні потрібний великий ракетний альянс, щоб отримати перевагу над росіянами на полі бою. Експерт вважає, що ракети Taurus можна інтегрувати для використання радянськими винищувачами. У бойовий стан такі ракети можна привести за місяць чи два.