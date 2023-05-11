Ракета Storm Shadow здатна проходити ППО противника, - військовий експерт Рябих

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Слід зазначити, що тема Storm Shadow давно циркулює в інформаційному просторі, а вперше з'явилася 4 листопада минулого року, як раз з акцентом на ймовірність передачі цих ракет Україні. Тоді ж повідомлялося про можливу адаптацію Storm Shadow до пострадянських літаків, зокрема Су-25, та подальше їхнє застосування по військових об'єктах окупантів. Ця ракета є дуже потужною при загальній вазі до 1400 кг, має бойову головку, яка начинена вибуховою речовиною у 460 кг. Ракета Storm Shadow здатна проходити ППО противника, зокрема шляхом проходження ділянок на наднизькій висоті. Крім того, має певні засоби для подолання РЕБів", - розказав військовий експерт.

Валерій Рябих зауважив, що це дуже влучна і точна ракета, тому що крім традиційних GPS та інерційних систем наведення, Storm Shadow використовує для коригування свого маршруту систему корекції по наземних об'єктах. А на останній ділянці ця ракета скидає ковпак з бойової головки та безпосередньо наводиться на об'єкт за допомогою оптико-електронної системи.

"Щодо застосування, зважаючи до наших умов та завдань, то першою ціллю для Storm Shadow може бути, наприклад, Керченський міст. Для такого завдання за попереднім розрахунком може знадобитися близько десятка таких ракет, щоб перервати сполучення цим мостом. Пам'ятаючи, що ця ракета може долати ворожу ППО, то шансів у Керченського моста не дуже багато, як і в інших об'єктів окупантів, які вони використовують для агресії проти України", - сказав Рябих.

9 травня стало відомо, що Велика Британія готується відправити до України ракети Storm Shadow, здатні вражати цілі на відстані до 300 км

11 травня британське міноборони підтвердило передачу Україні далекобійних ракет Storm Shadow



















