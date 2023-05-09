Британія готується передати Україні ракети великої дальності, - Washington Post
Велика Британія готується відправити до України ракети Storm Shadow, здатні вражати цілі на відстані до 300 км
Про це пише Washington Post.
На думку американського видання, про це свідчить документ, оприлюднений Міжнародним фондом підтримки України, який координує Міністерство оборони Британії.
"У повідомленні про закупівлю 2 травня міноборони Сполученого Королівства попросило висловити зацікавленість у наданні ударних можливостей з дальністю до 300 км. Повідомлення вимагало відповіді протягом трьох днів", - пише WP.
За словами неназваного британського чиновника, остаточне рішення про передачу ракет не ухвалено. Він також відмовився підтвердити тип, терміни або кількість озброєння, що може отримати Україна. WP припускає, що це можуть бути британські крилаті ракетам повітряного базування Storm Shadow.
Також видання нагадує, що у документах Пентагону, які потрапили у мережу, стверджувалося нібито розвідка США підтвердила плани Британії направити Україні невстановлену кількість ракет Storm Shadow.
- 15 грудня 2022 року міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес заявив, що не виключає постачання Україні ракет Storm Shadow.
- 6 квітня видання The New York Times написало про витік засекречених документів, в яких детально описані плани США та НАТО щодо планів постачання української армії перед запланованим контрнаступом.
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