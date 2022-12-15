Про це він сказав в інтервʼю радіостанції Times Radio.

"Росія хотіла би знати, які види зброї ми можемо передати Україні, щоби підтримати її. Ми обговорюватимемо це з українцями на основі їхніх потреб і технічних можливостей", – сказав Бен Уоллес.

Він також заявив, що можливе постачання Україні американських ракетних комплексів Patriot стане важливим моментом у війні.

"Якщо США зроблять це, то це дуже значний крок", – зазначив очільник британського оборонного відомства.

Storm Shadow - це авіаційна ракета спільного британсько-французького виробництва з дальністю польоту понад 250 кілометрів.

Раніше стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена завершує підготовку планів щодо відправки в Україну системи протиракетної оборони Patriot, про що може бути оголошено вже цього тижня. У РФ такі наміри американців назвали провокацією.

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