У Британії припустили можливість постачання Україні авіаційних крилатих ракет Storm Shadow
Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес не виключає можливості постачання Україні авіаційних крилатих ракет Storm Shadow
Про це він сказав в інтервʼю радіостанції Times Radio.
"Росія хотіла би знати, які види зброї ми можемо передати Україні, щоби підтримати її. Ми обговорюватимемо це з українцями на основі їхніх потреб і технічних можливостей", – сказав Бен Уоллес.
Він також заявив, що можливе постачання Україні американських ракетних комплексів Patriot стане важливим моментом у війні.
"Якщо США зроблять це, то це дуже значний крок", – зазначив очільник британського оборонного відомства.
Storm Shadow - це авіаційна ракета спільного британсько-французького виробництва з дальністю польоту понад 250 кілометрів.
- Раніше стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена завершує підготовку планів щодо відправки в Україну системи протиракетної оборони Patriot, про що може бути оголошено вже цього тижня. У РФ такі наміри американців назвали провокацією.
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