Пентагон розслідує витік таємних документів США й НАТО щодо контрнаступу України
У соціальних мережах з'явилися засекречені документи, в яких детально описані плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим контрнаступом
Про це пише New York Times.
Наразі Пентагон розслідує, хто міг стояти за витоком документів, які з'явилися в twitter і telegram.
Оприлюднені документи датуються 1 березня. У них немає конкретних бойових планів, не йдеться й про дату і місце майбутнього контрнаступу, але міститься інформація про те, скільки бригад Україна планує підготувати для наступу та яку кількість техніки отримає.
Також у них містяться відомості про те, скільки щоденно витрачається боєприпасів до HIMARS.
Незрозуміло, як документи потрапили в соціальні мережі. Однак проросійські урядові канали ділилися та поширювали опубліковані слайди.
Аналітики попереджають, що оприлюднені російськими джерелами світлини можуть бути вибірково змінені з метою дезінформації. У них завищили американські оцінки загиблих українських військових і занизили число вбитих російських військових. Це може вказувати на спробу дезінформації з боку Москви.
"Незалежно від того, чи є ці документи автентичними чи ні, люди повинні бути обережними з усім, що опубліковано російськими джерелами", - сказав Майкл Кофман, директор російських досліджень у CNA, дослідницькому інституті в Арлінгтоні.
Також документ з грифом "цілком таємно" містить інформацію про ситуацію станом на 1 березня. Інший документ подає перелік українських військових підрозділів, техніки та навчань з розкладом на січень-квітень.
У документі зазначається, що затримка з поставкою військової техніки вплине на підготовку й готовність до виконання завдань у встановлені терміни.
Зазначається, що представники Байдена працювали над тим, щоб видалити документи, однак станом на вечір четверга, 6 квітня, це не вдалося.
"Ми знаємо про повідомлення про публікації в соціальних мережах, і департамент розглядає це питання", - сказала заступник прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.
- Раніше радник керівника ОПУ Михайло Подоляк казав, що Україна зможе деокупувати Крим за 5-7 місяців.
- А американське міністерство оборони уклало контракт з компанією General Dynamics Land Systems (GDLS) на виготовлення танків M1A1 Abrams для України на $27,1 млн.
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