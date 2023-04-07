Про це пише New York Times.

Наразі Пентагон розслідує, хто міг стояти за витоком документів, які з'явилися в twitter і telegram.

Оприлюднені документи датуються 1 березня. У них немає конкретних бойових планів, не йдеться й про дату і місце майбутнього контрнаступу, але міститься інформація про те, скільки бригад Україна планує підготувати для наступу та яку кількість техніки отримає.

Також у них містяться відомості про те, скільки щоденно витрачається боєприпасів до HIMARS.

Незрозуміло, як документи потрапили в соціальні мережі. Однак проросійські урядові канали ділилися та поширювали опубліковані слайди.

Аналітики попереджають, що оприлюднені російськими джерелами світлини можуть бути вибірково змінені з метою дезінформації. У них завищили американські оцінки загиблих українських військових і занизили число вбитих російських військових. Це може вказувати на спробу дезінформації з боку Москви.

"Незалежно від того, чи є ці документи автентичними чи ні, люди повинні бути обережними з усім, що опубліковано російськими джерелами", - сказав Майкл Кофман, директор російських досліджень у CNA, дослідницькому інституті в Арлінгтоні.

Також документ з грифом "цілком таємно" містить інформацію про ситуацію станом на 1 березня. Інший документ подає перелік українських військових підрозділів, техніки та навчань з розкладом на січень-квітень.

У документі зазначається, що затримка з поставкою військової техніки вплине на підготовку й готовність до виконання завдань у встановлені терміни.

Зазначається, що представники Байдена працювали над тим, щоб видалити документи, однак станом на вечір четверга, 6 квітня, це не вдалося.

"Ми знаємо про повідомлення про публікації в соціальних мережах, і департамент розглядає це питання", - сказала заступник прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.