Про це заявив керівник Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Ми точно, за дуже короткий час, з історичної точки зору це дуже мало шість місяців, чи п’ять, чи сім місяців, ми будемо знаходитись в Криму. Можливо, це занадто оптимістично, але це оптимізм, який є математично вивіреним", - сказав посадовець.

За словами Подоляка, у Росії немає достатнього ресурсу, щоб втримати ситуацію.

"Логіка війни, абсолютно очевидна, і ми точно можемо проговорити реалії Криму на набережній в Ялті. І ми зможемо точно говорити про абсолютно ефективне майбутнє Криму", - підкреслив він.

Чиновник зазначив, що війни за Крим, як за окремий елемент не буде, а скоріше за право існування демократичного світу, в рамках міжнародного права.

"Це війна за право того, щоб ніхто не міг прийти до вас додому і сказати: "Дивіться, в мене трошки більше зброї, в мене трошки більше крилатих ракет, тому віддайте мені оте, що я хочу". Це сьогодні йде війна за право на існування цивілізованого світу. І в цьому цивілізованому світі місця Росії, в такому вигляді, немає", - зазначив Подоляк.