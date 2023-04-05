Україна зможе деокупувати Крим за 5-7 місяців, - Подоляк
Війна триватиме до того моменту, поки не буде звільнено усю територію України. Тим часом для того, щоб опинитися у Криму, українській армії знадобиться близько пів року
Про це заявив керівник Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю Радіо Свобода.
"Ми точно, за дуже короткий час, з історичної точки зору це дуже мало шість місяців, чи п’ять, чи сім місяців, ми будемо знаходитись в Криму. Можливо, це занадто оптимістично, але це оптимізм, який є математично вивіреним", - сказав посадовець.
За словами Подоляка, у Росії немає достатнього ресурсу, щоб втримати ситуацію.
"Логіка війни, абсолютно очевидна, і ми точно можемо проговорити реалії Криму на набережній в Ялті. І ми зможемо точно говорити про абсолютно ефективне майбутнє Криму", - підкреслив він.
Чиновник зазначив, що війни за Крим, як за окремий елемент не буде, а скоріше за право існування демократичного світу, в рамках міжнародного права.
"Це війна за право того, щоб ніхто не міг прийти до вас додому і сказати: "Дивіться, в мене трошки більше зброї, в мене трошки більше крилатих ракет, тому віддайте мені оте, що я хочу". Це сьогодні йде війна за право на існування цивілізованого світу. І в цьому цивілізованому світі місця Росії, в такому вигляді, немає", - зазначив Подоляк.
- Росіяни створюють ПВК в Криму в межах підготовки до бойових дій на півострові, а також для охорони награбованого майна та власної безпеки.
- У контрольованому бойовиками Севастополі притягнуть до відповідальності літню жінку, яка наносила проукраїнські написи на різні об'єкти міста.
- Покарання гауляйтерів і колаборантів, звільнення ув’язнених українців та кримських татар, демонтаж Кримського моста: секретар РНБО Олексій Данілов окреслив 12 кроків деокупації Криму.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.79
Купівля 36.79Продаж 37.66
-
EUR
Купівля 39.97Продаж 40.83
- Актуальне
- Важливе