Секретар РНБО Данілов запропонував 12 кроків щодо деокупації Криму
Покарання гауляйтерів і колаборантів, звільнення ув’язнених українців та кримських татар, демонтаж Кримського моста: секретар РНБО Олексій Данілов окреслив 12 кроків деокупації Криму
Про це Олексій Данілов повідомив на сторінці у фейсбук.
"Для цього московського сміття (гауляйтерів у тимчасово окупованому Криму - ред.) хочу дохідливо намалювати поки що широкими мазками, як Україна буде деокуповувати Крим, де вони та їм подібні будуть цілями номер один - щоб назавжди відбити будь-кому бажання навіть дивитися в бік московії або відкривати рота, перед тим гарно не подумавши, коментуючи щось пов‘язане з Україною", - зазначив він.
- Секретар РНБО запропонував встановити в Криму пам'ятник "російському військовому кораблю".
- Створити люстраційний механізм щодо персональної оцінки можливих злочинів, пов'язаних із колабораційною діяльністю та держзрадою.
- "Стосовно державних службовців, суддів, прокурорів, працівників правоохоронних органів та інших категорій осіб, які станом на 2014 рік знаходились у штаті органів влади України, МВС, СБУ, МОУ та ін., а після лютого 2014 року працювали в російських окупаційних структурах, українські суди визначать, чи підлягають вони кримінальній відповідальності. Але якщо не підлягають, вони позбавляються державних пенсій в тому числі із забороною подальшого працевлаштування на роботу в держорганах і органах місцевого самоврядування України".
- РФ має забезпечити повну видачу всіх осіб, яких в Україні підозрюють у державній зраді, а також російських воєнних злочинців.
- Законне позбавлення волі пропагандистів, які "сприяли окупації, мілітаризації дитячого виховання та розпалюванню ворожнечі проти України українців, кримських татар та інших національностей". А також позбавлення їх звання, пенсій, майна тощо.
- Громадяни Росії, які незаконно живуть на території АР Крим мають негайно залишити її територію.
- "Правочини, вчинені не за українським законодавством після лютого 2014 року, в тому числі щодо нерухомого майна, визнаються нікчемними - закон, який діє вже 9 років".
- Демонтаж транспортного переходу в місті Керч.
- "Реалізується комплексна програма "Детоксикація" - нейтралізація наслідків багаторічної дії російської пропаганди на суспільну свідомість частини населення півострова".
- Створення документальної бази фактів злочинів РФ проти громадян України, відновлення в правах українських та кримськотатарських активістів.
- Негайне звільнення усіх громадян України, яких переслідувала Росія за політично вмотивованими ознаками з 2014 року.
- Севастополь пропонують тимчасово перейменувати в "Об'єкт №6", назву якого пізніше обере Верховна Рада України. Можливо, це буде Ахтіар.
"Деталізована і юридично вивірена програма розробляється Апаратом РНБО України із залученням широкого кола фахівців та експертів, що буде відображено в новій редакції Стратегії деокупації Криму", - резюмував Олексій Данілов.
- Нагадаємо, раніше в Мінреінтеграції заявили, що серед кримчан зростають проукраїнські настрої: на вулицях тимчасово окупованого Криму збільшилася кількість жовтих стрічок, патріотичних листівок з антивоєнними закликами.
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