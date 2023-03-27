У тимчасово окупованому Росією Криму зростають проукраїнські настрої, - Мінреінтеграції
На вулицях тимчасово окупованого Криму збільшилася кількість жовтих стрічок, патріотичних листівок з антивоєнними закликами
Про це інформує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
"Небайдужі громадяни дають зрозуміти, що повернення півострова під контроль України неминуче", - пише пресслужба.
Активісти поширюють патріотичні листівки, жовті стрічки та малюють графіті на вулицях тимчасово окупованого півострова.
Повідомляється, що це свідчить про високий моральний дух патріотично налаштованих кримчан.
Водночас російські окупанти й військове командування РФ вивозять родини та розпродують майно.
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"Свій страх намагаються компенсувати збільшенням кількості військової техніки на півострові. Морське узбережжя поступово перетворюють на лінію оборони. Тож найімовірніше, що цьогорічний сезон відпочинку в Криму буде зірваний", - наголошують в Мінреінтеграції.
Україна закликає кримчан бути обережними, не піддаватися на провокації.
Також важливо повідомляти про місце перебування ворога та його техніку в чат-боті "єВорог" або на платформі Центру національного спротиву.
- Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов повідомив, що російська загарбницька влада в Криму розпочала евакуацію кримчан, які співпрацювали з Росією.
- Російські загарбники в тимчасово окупованому Криму посилюють тиск на кримських татар: збільшилися арешти та кількість виданих повісток.
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