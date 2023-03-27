Про це інформує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Небайдужі громадяни дають зрозуміти, що повернення півострова під контроль України неминуче", - пише пресслужба.

Активісти поширюють патріотичні листівки, жовті стрічки та малюють графіті на вулицях тимчасово окупованого півострова.

Повідомляється, що це свідчить про високий моральний дух патріотично налаштованих кримчан.

Водночас російські окупанти й військове командування РФ вивозять родини та розпродують майно.

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"Свій страх намагаються компенсувати збільшенням кількості військової техніки на півострові. Морське узбережжя поступово перетворюють на лінію оборони. Тож найімовірніше, що цьогорічний сезон відпочинку в Криму буде зірваний", - наголошують в Мінреінтеграції.

Україна закликає кримчан бути обережними, не піддаватися на провокації.

Також важливо повідомляти про місце перебування ворога та його техніку в чат-боті "єВорог" або на платформі Центру національного спротиву.