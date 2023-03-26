Заступник представника президента в Криму розповів про мету створення окупантами ПВК "Конвой"
Створення приватної військової компанії "Конвой" на тимчасово окупованому півострові Крим відбувається унаслідок недостачі силовиків для "забезпечення порядку"
Про це інформує заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим (АРК) Денис Чистіков в ефірі телеканалу FREEДОМ.
Практика створення приватних військових компаній елітами в Росії свідчить про те, що ворог наближається до розвалу і втрачає сили.
"Правоохоронці з Кримського півострова зараз активно використовуються для забезпечення правопорядку на новоокупованих територіях, тому в Криму недостатньо людей, щоб гарантувати правопорядок та безпеку", - каже Чистіков.
Заступник постпреда президента України в Криму пояснює, що другою причиною створення ПВК "Конвой" головою окупаційної адміністрації півострова Аксьоновим, є недовіра до збройних сил Росії, яка наростає.
"Скільки б зараз не йшлося у кримських та російських ЗМІ, що Крим готується до зустрічі Збройних Сил України, це якраз доводить протилежне. Доводить його невпевненість на тлі наближення ЗСУ до Кримського півострова”, - додає Чистіков.
Повідомляється, що основна інформація про створену в Криму ПВК "Конвой" надходить з окупаційних ЗМІ. Перша згадка про неї була у листопаді 2022 року. Відомо, що у складі щонайменше два підрозділи - в Криму та на окупованому лівому березі Херсонщини.
Чистіков припускає, що "Конвой" поповнюється мобілізованими та колишніми військовими, адже використання ув'язнених у Вагнері показало свою неефективність.
Раніше ми повідомляли, що голова анексованого Криму Сергій Аксьонов створив власну воєнізовану структуру - ПВК "Конвой", якою командує Костянтин Пікалов (позивний Мазай), який раніше курував вагнерівців в Африці.
У березні 2023 року репортаж про "Аксенівців" - професійний військовий підрозділ, який з'явився з ініціативи голови анексованого Криму, - показав телеканал "Крим 24". У сюжеті заявили, що Аксьонов регулярно відвідує "позиції підрозділу на передовій". Незадовго до цього в телеграм-каналі "Конвою" опублікували ролик, як голова окупаційної адміністрації півострова перевіряє позиції ПВК.
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