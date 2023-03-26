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Заступник представника президента в Криму розповів про мету створення окупантами ПВК "Конвой"

26 березня, 2023 неділя
17:14
війна з Росією Сергій Аксьонов

Створення приватної військової компанії "Конвой" на тимчасово окупованому півострові Крим відбувається унаслідок недостачі силовиків для "забезпечення порядку"

Про це інформує заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим (АРК) Денис Чистіков в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Практика створення приватних військових компаній елітами в Росії свідчить про те, що ворог наближається до розвалу і втрачає сили. 

"Правоохоронці з Кримського півострова зараз активно використовуються для забезпечення правопорядку на новоокупованих територіях, тому в Криму недостатньо людей, щоб гарантувати правопорядок та безпеку", - каже Чистіков.

Заступник постпреда президента України в Криму пояснює, що другою причиною створення ПВК "Конвой" головою окупаційної адміністрації півострова Аксьоновим, є недовіра до збройних сил Росії, яка наростає.

"Скільки б зараз не йшлося у кримських  та російських ЗМІ, що Крим готується до зустрічі Збройних Сил України, це якраз доводить протилежне. Доводить його невпевненість на тлі наближення ЗСУ до Кримського півострова”, - додає Чистіков.

Повідомляється, що основна інформація про створену в Криму ПВК "Конвой" надходить з окупаційних ЗМІ. Перша згадка про неї була у листопаді 2022 року. Відомо, що у складі щонайменше два підрозділи - в Криму та на окупованому лівому березі Херсонщини.

Чистіков припускає, що "Конвой" поповнюється мобілізованими та колишніми військовими, адже використання ув'язнених у Вагнері показало свою неефективність.

Раніше ми повідомляли, що голова анексованого Криму Сергій Аксьонов створив власну воєнізовану структуру - ПВК "Конвой", якою командує Костянтин Пікалов (позивний Мазай), який раніше курував вагнерівців в Африці. 

У березні 2023 року репортаж про "Аксенівців" - професійний військовий підрозділ, який з'явився з ініціативи голови анексованого Криму, - показав телеканал "Крим 24". У сюжеті заявили, що Аксьонов регулярно відвідує "позиції підрозділу на передовій". Незадовго до цього в телеграм-каналі "Конвою" опублікували ролик, як голова окупаційної адміністрації півострова перевіряє позиції ПВК.

Росія
Крим
російська армія
окуповані території
окупанти
колаборанти
Військові новини
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