Гауляйтер Криму Аксьонов створив власну ПВК, якою керує соратник Пригожина
Голова анексованого Криму створив власну воєнізовану структуру — ПВК "Конвой", якою командує Костянтин Пікалов (позивний Мазай), який раніше курував вагнерівців в Африці
Мазай є "правою рукою" засновника ПВК Вагнера Євгена Пригожина, пишуть " Важные истории".
Однойменний телеграм-канал ПВК "Конвой" було створено у середині листопада 2022 року. Крім закликів вступати до цієї ПВК там публікують тексти про "сильну православну Росію" та "українських сатаністів", "народ-переможець", а також конспірологічні теорії, зазначають журналісти.
Наразі, йдеться у статті, позиції "Конвою" перебувають у сусідній з Кримом анексованій Херсонській області.
Тренувальний полігон ПВК розташований "у селі Перевальне під Кримом". У цьому ж селі розташований навчальний центр з підготовки снайперів, які є у складі підрозділу.
У березні 2023 року репортаж про "Аксенівців" — професійний військовий підрозділ, який з'явився з ініціативи голови анексованого Криму, — показав телеканал "Крим 24". У сюжеті заявили, що Аксьонов регулярно відвідує "позиції підрозділу на передовій". Незадовго до цього в телеграм-каналі "Конвою" опублікували ролик, як Аксьонов перевіряє позиції ПВК.
У лютому позиції "Конвою" відвідала журналістка Ольга Курлаєва, відзначаючи сучасне озброєння підрозділу, зокрема й танки Т-80 та Т-90. За словами Курлаєвої, угруповання отримує постачання, екіпірування та озброєння за рахунок позабюджетних коштів, які знаходить голова Криму.
У репортажі Курлаєвої також показали командира "Конвою" — найманця із позивним Мазай. Журналісти впізнали в ньому куратора ПВК Вагнера в Африці Костянтина Пікалова. Розслідувальна група Bellingcat, журналісти Der Spiegel і The Insider називали Пікалова однією з ключових фігур "африканського проєкту" Пригожина, що включав політичну, комерційну та військову роботу в кількох країнах цього континенту.
"Це ПВК Аксьонова, але все командування – колишні співробітники ПВК Вагнера. Усі — давно знайомі один одному люди", — розповів ще один колишній найманець "Конвою".
- 23 березня стало відомо, що Пригожин може зменшити присутність своїх найманців у війні проти України та зосередитися на діяльності в Африці.
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