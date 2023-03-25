Гауляйтер Криму Аксьонов створив власну ПВК, якою керує соратник Пригожина

Мазай є "правою рукою" засновника ПВК Вагнера Євгена Пригожина, пишуть " Важные истории".

Однойменний телеграм-канал ПВК "Конвой" було створено у середині листопада 2022 року. Крім закликів вступати до цієї ПВК там публікують тексти про "сильну православну Росію" та "українських сатаністів", "народ-переможець", а також конспірологічні теорії, зазначають журналісти.

Наразі, йдеться у статті, позиції "Конвою" перебувають у сусідній з Кримом анексованій Херсонській області.

Тренувальний полігон ПВК розташований "у селі Перевальне під Кримом". У цьому ж селі розташований навчальний центр з підготовки снайперів, які є у складі підрозділу.

У березні 2023 року репортаж про "Аксенівців" — професійний військовий підрозділ, який з'явився з ініціативи голови анексованого Криму, — показав телеканал "Крим 24". У сюжеті заявили, що Аксьонов регулярно відвідує "позиції підрозділу на передовій". Незадовго до цього в телеграм-каналі "Конвою" опублікували ролик, як Аксьонов перевіряє позиції ПВК.

У лютому позиції "Конвою" відвідала журналістка Ольга Курлаєва, відзначаючи сучасне озброєння підрозділу, зокрема й танки Т-80 та Т-90. За словами Курлаєвої, угруповання отримує постачання, екіпірування та озброєння за рахунок позабюджетних коштів, які знаходить голова Криму.

У репортажі Курлаєвої також показали командира "Конвою" — найманця із позивним Мазай. Журналісти впізнали в ньому куратора ПВК Вагнера в Африці Костянтина Пікалова. Розслідувальна група Bellingcat, журналісти Der Spiegel і The Insider називали Пікалова однією з ключових фігур "африканського проєкту" Пригожина, що включав політичну, комерційну та військову роботу в кількох країнах цього континенту.

"Це ПВК Аксьонова, але все командування – колишні співробітники ПВК Вагнера. Усі — давно знайомі один одному люди", — розповів ще один колишній найманець "Конвою".