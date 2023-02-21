Гауляйтер Криму Аксьонов підтримав Пригожина у протистоянні з міноборони РФ і нагадав про розстріли генералів у 1941
У Росії загострюється конфлікт між Пригожиним та міноборони РФ щодо постачання боєприпасів – на бік ПВК Вагнера вже став очільник Чечні Кадиров
Про це він розповів у своєму телеграм-каналі.
Голова Криму Сергій Аксьонов підтримав засновника ПВК Вагнера Євгена Пригожина, який раніше розповів, що "обійшов усі відомі кабінети в Москві", домагаючись постачання боєприпасів.
"Вважаю, що посадових осіб найвищого рангу в міністерстві оборони, відповідальних за постачання боєприпасів, необхідно привести до тями, — сказав Аксьонов.
Гауляйтер Криму заявляв, що у 1941-45 роках таких начальників і генералів "чекала б найвища міра покарання", тобто розстріл.
Також Аксьонов закликав чиновників виконати свої обов'язки щодо забезпечення боєприпасами збройних сил і ПВК Вагнера, не чекаючи трибуналу.
- Відзначимо, що вже тривалий час Пригожин жорстко і відкрито критикує міноборони РФ, на чолі з Шойгу та Герасимовим. Цей конфлікт уже переріс у гостре протистояння, у якому міноборони має серйозніші важелі впливу. Спочатку Шойгу домігся усунення від керівництва армією генерала Суровікіна, а впродовж кількох тижнів фактично позбавив вагнерівців постачання боєприпасів під Бахмутом.
- У цьому конфлікті на бік Пригожина фактично став очільник Чечні Кадиров, який зізнався, що також планує створити свою ПВК, за зразком Вагнера.
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