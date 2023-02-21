Про це він розповів у своєму телеграм-каналі.

Голова Криму Сергій Аксьонов підтримав засновника ПВК Вагнера Євгена Пригожина, який раніше розповів, що "обійшов усі відомі кабінети в Москві", домагаючись постачання боєприпасів.

"Вважаю, що посадових осіб найвищого рангу в міністерстві оборони, відповідальних за постачання боєприпасів, необхідно привести до тями, — сказав Аксьонов.

Гауляйтер Криму заявляв, що у 1941-45 роках таких начальників і генералів "чекала б найвища міра покарання", тобто розстріл.

Також Аксьонов закликав чиновників виконати свої обов'язки щодо забезпечення боєприпасами збройних сил і ПВК Вагнера, не чекаючи трибуналу.