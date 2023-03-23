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Головна війна з Росією Пригожин готується скоротити присутність "вагнерівців" в Україні, - Bloomberg

Пригожин готується скоротити присутність "вагнерівців" в Україні, - Bloomberg

23 березня, 2023 четвер
13:57
війна з Росією Євген Пригожин

Засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин може зменшити присутність своїх найманців у війні проти України та зосередитися на діяльності в Африці

Про це поінформували в Bloomberg із посиланням на джерела.

Зазначається, що засновник ПВК Вагнера готується згорнути операції своєї приватної армії в Україні після того, як російському військовому керівництву вдалося скоротити ключові поставки людей і боєприпасів.

"Пригожин, якого безпековий і політичний істеблішмент (Росії, - ред.) розглядає як зростаючу загрозу, бореться з нестачею живої сили і боєприпасів в Україні після того, як йому заборонили вербувати ув'язнених, які є його основним джерелом рекрутів, і позбавили поставок. Війська Вагнера досі не змогли взяти свою головну мету - українське місто Бахмут - попри місяці спроб і приголомшливі втрати. За словами людей, Пригожин планує переключити увагу на Африку", - ствердили автори Bloomberg.

Журналісти підкреслили, що після тижнів публічних скарг на те, що окупантам не постачають життєво необхідні снаряди та інші припаси, Пригожин цього місяця визнав, що після завершення битви за Бахмут Вагнеру доведеться "перезавантажитися і скоротити свої сили". Нещодавно він заявив, що Вагнер захопив село в цьому районі, але не згадав, що за останнім переписом його населення становило лише дві людини.

Україна
російська армія
Африка
окупанти
Вагнергейт
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