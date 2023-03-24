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У тимчасово окупованому Криму розпочали евакуацію людей, які співпрацюють із загарбницькою владою, - Юсов

24 березня, 2023 п'ятниця
13:26
війна з Росією

Російська загарбницька влада в Криму розпочала евакуацію кримчан, які співпрацювали з Росією

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

За його словами, напередодні мешканці тимчасово окупованого Криму почули по радіо попередження про підготовку до виїзду з території півострова. На думку Юсова, це попередження стосується тих кримчан, які співпрацювали із загарбницькою владою.

"Для того, щоб там був мир і порядок, півострів необхідно деокупувати і повернути туди законну українську владу. Власне, повернути Крим у рідну українську гавань, що обов'язково й відбудеться найближчим часом. Тому всім тим, хто працює на Росію, справді найближчим часом краще покинути територію українського Криму", - наголосив Юсов.

Він додав, що російське командування в Криму та окупаційна адміністрація зараз активно вивозять свої сім'ї з території півострова. Також вони продають нерухомість. Проте рядовому складу, за словами представника розвідки, окупанти кажуть не перейматися і наголошують, що все під контролем.

"Але це вже як мем про те, що "спецоперація" йде за планом... Пов'язані з росіянами сім'ї вивозять, і дуже активно. І це привід задуматися всім іншим, хто пов'язав свою долю зі злочинним путінським рашистським режимом. Крим краще покидати, доки така можливість є", - підсумував Юсов.

  • У середу, 22 березня, в тимчасово окупованому Криму невідомі зламали декілька радіостанцій та запустили повідомлення про евакуацію через паромні переправи.
Україна
Росія
Крим
окуповані території
окупанти
ГУР
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