У тимчасово окупованому Криму розпочали евакуацію людей, які співпрацюють із загарбницькою владою, - Юсов
Російська загарбницька влада в Криму розпочала евакуацію кримчан, які співпрацювали з Росією
Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.
За його словами, напередодні мешканці тимчасово окупованого Криму почули по радіо попередження про підготовку до виїзду з території півострова. На думку Юсова, це попередження стосується тих кримчан, які співпрацювали із загарбницькою владою.
"Для того, щоб там був мир і порядок, півострів необхідно деокупувати і повернути туди законну українську владу. Власне, повернути Крим у рідну українську гавань, що обов'язково й відбудеться найближчим часом. Тому всім тим, хто працює на Росію, справді найближчим часом краще покинути територію українського Криму", - наголосив Юсов.
Він додав, що російське командування в Криму та окупаційна адміністрація зараз активно вивозять свої сім'ї з території півострова. Також вони продають нерухомість. Проте рядовому складу, за словами представника розвідки, окупанти кажуть не перейматися і наголошують, що все під контролем.
"Але це вже як мем про те, що "спецоперація" йде за планом... Пов'язані з росіянами сім'ї вивозять, і дуже активно. І це привід задуматися всім іншим, хто пов'язав свою долю зі злочинним путінським рашистським режимом. Крим краще покидати, доки така можливість є", - підсумував Юсов.
- У середу, 22 березня, в тимчасово окупованому Криму невідомі зламали декілька радіостанцій та запустили повідомлення про евакуацію через паромні переправи.
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