В окупованому Криму невідомі зламали радіо та запустили повідомлення про евакуацію

Про це пише окупаційна влада.

Місцеві жителі повідомили, що по радіо прозвучали загальні рекомендації, що робити у випадку тривоги, як йти в укриття, готувати тривожну валізу тощо.

Гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що це злам потоків радіо, оскільки у випадку реальної тривоги повідомлення були б "по всіх каналах одночасно". Він також зазначив, що у випадку справжньої тривоги працювали б вуличні системи оповіщення, які "не можливо зламати, адже вони аналогові". У зламі він звинуватив Україну.

Радник окупаційного голови Криму Олег Крючков пише, що наразі триває вимкнення передавачів та усунення причин зламу.