В окупованому Криму невідомі зламали радіо та запустили повідомлення про евакуацію
У середу, 22 березня, в тимчасово окупованому Криму невідомі зламали декілька радіостанцій та запустили повідомлення про евакуацію через паромні переправи
Про це пише окупаційна влада.
Місцеві жителі повідомили, що по радіо прозвучали загальні рекомендації, що робити у випадку тривоги, як йти в укриття, готувати тривожну валізу тощо.
Гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що це злам потоків радіо, оскільки у випадку реальної тривоги повідомлення були б "по всіх каналах одночасно". Він також зазначив, що у випадку справжньої тривоги працювали б вуличні системи оповіщення, які "не можливо зламати, адже вони аналогові". У зламі він звинуватив Україну.
Радник окупаційного голови Криму Олег Крючков пише, що наразі триває вимкнення передавачів та усунення причин зламу.
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