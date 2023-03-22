Про це "губернатор" Севастополя написав у телеграмі.

Так, Михайло Развожаєв ствердив, що російські військові "впевнено і спокійно відбили атаку ворожих безпілотників на Севастополь". Зазначається, що всього було відправлено три БПЛА, які намагалися проникнути в бухту, армія ж РФ їх ліквідувала.

"Від вибухів знищених ворожих морських безпілотників у будівлях на Леніна 2, у будинку Москви повибивало шибки", - додав він.

Рух морського транспорту у Севастополі зупинено, йдеться в telegram-каналі дирекції з розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури Севастополя. Про причини не повідомляється.

Співрозмовник російського РБК заявив, що саме бухти Північна, Радіогорка, Графська пристань - були перекриті для пересування суден.