Влада окупованого Севастополя заявила про атаку морськими дронами, у трьох бухтах зупинено рух транспорту
Так званий губернатор окупованого Севастополя Михайло Развожаєв заявив про атаку морськими дронами на місто, три бухти перекрили для переміщення суден
Про це "губернатор" Севастополя написав у телеграмі.
Так, Михайло Развожаєв ствердив, що російські військові "впевнено і спокійно відбили атаку ворожих безпілотників на Севастополь". Зазначається, що всього було відправлено три БПЛА, які намагалися проникнути в бухту, армія ж РФ їх ліквідувала.
"Від вибухів знищених ворожих морських безпілотників у будівлях на Леніна 2, у будинку Москви повибивало шибки", - додав він.
Рух морського транспорту у Севастополі зупинено, йдеться в telegram-каналі дирекції з розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури Севастополя. Про причини не повідомляється.
Співрозмовник російського РБК заявив, що саме бухти Північна, Радіогорка, Графська пристань - були перекриті для пересування суден.
- Нагадаємо, пізно ввечері 20 березня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Повідомлялося про знищення російських крилатих ракет "Калібр НК", які везли залізницею у Джанкої.
- Після нічних вибухів у місті Джанкой пів острова Крим, окупаційна влада запровадила режим надзвичайної ситуації муніципального рівня.
- А росЗМІ повідомили про пошкодження депо, охорони, складів на залізничній станції унаслідок атаки по Джанкою.
- У Збройних Силах України заявили, що вибухи на залізниці в тимчасово окупованому місті - сигнал загарбникам, що час виїжджати. Згодом у Генштабі розповіли, що метою ударів по тимчасово окупованому Джанкою було зупинення логістичного забезпечення РФ у тимчасово окупованих Мелітополі та Херсоні.
- Пізніше керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, у Джанкої вибухи пошкодили вузлову станцію, її використання наразі неможливе.
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